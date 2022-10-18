18 октября 2022
17 октября 2022

Губернатор Артюхов обсудит с главой МЧС РФ Куренковым важную задачу Путина

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Совещание главы ЯНАО и руководителя МЧС РФ состоится сегодня в Сабетте Фото:

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретится с главой МЧС России Александром Куренковым в Сабетте, чтобы обсудить важное поручение президента страны Владимира Путина. Совещание пройдет сегодня, 19 октября.

«Генерал-лейтенант прилетел в Сабетту утром в среду. Глава МЧС и губернатор ЯНАО будут обсуждать создание аварийно-спасательной инфраструктуры на Севморпути — такую задачу ранее поставил президент РФ», — сообщает «МК Ямал». В пресс-службе окружного правительства информацию агентству подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний» в Сабетте попала в список важнейших мероприятий, по развитию Северного морского пути (СМП). План строительства утвердил 4 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретится с главой МЧС России Александром Куренковым в Сабетте, чтобы обсудить важное поручение президента страны Владимира Путина. Совещание пройдет сегодня, 19 октября. «Генерал-лейтенант прилетел в Сабетту утром в среду. Глава МЧС и губернатор ЯНАО будут обсуждать создание аварийно-спасательной инфраструктуры на Севморпути — такую задачу ранее поставил президент РФ», — сообщает «МК Ямал». В пресс-службе окружного правительства информацию агентству подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, что строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний» в Сабетте попала в список важнейших мероприятий, по развитию Северного морского пути (СМП). План строительства утвердил 4 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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