FT: США нечем ответить на решение ОПЕК+ по добыче нефти 19 октября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 + Аналитики считают, что стратегические запасы нефти США — лишь временная мера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство США не может найти весомые способы решения проблем с сокращением добычи нефти. Об этом сообщает Financial Times. «США пообещали отреагировать на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, но у президента Джо Байдена мало значимых вариантов, чтобы уменьшить влияние исторических сокращений», — передает издание слова аналитиков. По мнению экспертов, высвобождение Соединенными Штатами стратегических запасов — это лишь временная мера. В итоге пополнять эти резервы придется по очень высоким ценам. Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Сделка стран-производителей нефти была продлена до 31 декабря 2023 года. Добычу энергоресурса сократили 20 стран, сообщает MK.RU . Правительство США не может найти весомые способы решения проблем с сокращением добычи нефти. Об этом сообщает Financial Times. «США пообещали отреагировать на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, но у президента Джо Байдена мало значимых вариантов, чтобы уменьшить влияние исторических сокращений», — передает издание слова аналитиков. По мнению экспертов, высвобождение Соединенными Штатами стратегических запасов — это лишь временная мера. В итоге пополнять эти резервы придется по очень высоким ценам. Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Сделка стран-производителей нефти была продлена до 31 декабря 2023 года. Добычу энергоресурса сократили 20 стран, сообщает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям