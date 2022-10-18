Риелторы назвали районы Кургана, где продают больше всего квартир

В Кургане две трети квартир продают в двух районах

19 октября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Меньше всего квартир в Кургане выставлены на продажу в районе КСМ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 61% квартир на вторичном рынке жилья выставлен на продажу в Центральном и Заозерном районах. Остальные квартиры, по данным риелторов, продают в девяти районах города и двух населенных пунктах возле Кургана. «Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: Центральный — 211 объектов (32,81%), Заозерный — 182 объекта (28,3%), Рябково — 50 объектов (7,78%). <…> На вторичном рынке Кургана наибольшую долю составили двухкомнатные квартиры (40,1%) в количестве 258 квартир», — указано в отчете, размещенном на сайте компании «Этажи». Меньше всего квартир в Кургане, по данным компании, выставляют на продажу в районах КСМ (1,87%), Энергетики и Новосеверный (по 2,33%). По данным риелторов компании, в августе на продажу было выставлено 643 объекта вторичной жилой недвижимости. Ранее представители агентства «БК Недвижимость» сообщали, что в Кургане за девять месяцев стоимость квартир в домах хрущевской и сталинской постройки снизилась на 13,8%. Меньше всего на вторичном рынке жилья упала стоимость квартир улучшенной планировки — на 5,2%.

В Кургане 61% квартир на вторичном рынке жилья выставлен на продажу в Центральном и Заозерном районах. Остальные квартиры, по данным риелторов, продают в девяти районах города и двух населенных пунктах возле Кургана. «Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: Центральный — 211 объектов (32,81%), Заозерный — 182 объекта (28,3%), Рябково — 50 объектов (7,78%). <…> На вторичном рынке Кургана наибольшую долю составили двухкомнатные квартиры (40,1%) в количестве 258 квартир», — указано в отчете, размещенном на сайте компании «Этажи». Меньше всего квартир в Кургане, по данным компании, выставляют на продажу в районах КСМ (1,87%), Энергетики и Новосеверный (по 2,33%). По данным риелторов компании, в августе на продажу было выставлено 643 объекта вторичной жилой недвижимости. Ранее представители агентства «БК Недвижимость» сообщали, что в Кургане за девять месяцев стоимость квартир в домах хрущевской и сталинской постройки снизилась на 13,8%. Меньше всего на вторичном рынке жилья упала стоимость квартир улучшенной планировки — на 5,2%.