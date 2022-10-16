В Кургане резко снизилась стоимость хрущевок и сталинок

17 октября 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

По данным риелторов, в Кургане подешевели все квартиры на вторичном рынке жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане за девять месяцев стоимость квартир в домах хрущевской и сталинской постройки снизилась на 13,8%. Стоимость квартир других планировок на вторичном рынке недвижимости города, по данным риелторов, тоже снизилась. «Более всего снизилась цена квартир в домах „хрущевской“ и „сталинской“ планировок (-13,8%), менее за указанный срок подешевели квартиры „ленинградской“ планировки (-9,2%) и в домах спецпроектов (-8,9%). Менее всего за указанный период подверглась изменению стоимость улучшенной планировки (-5,2%)», — указано на сайте агентства «БК Недвижимость». По данным компании, в январе квадратный метр жилья в хрущевках Кургана в среднем стоил 31,1 тыс. рублей. В сентябре средняя стоимость квадратного метра в этих квартирах составила 26,8 тыс. рублей. Стоимость квадратного метра в квартирах сталинской планировки, по данным компании, за тот же период снизилась с 23,2 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Также в компании отметили, что в среднем цена реально совершенных сделок купли-продажи квартир в Кургане за месяц, по данным на сентябрь, уменьшилась на 0,9% и составляла 36,2 тыс. рублей за квадратный метр. Ранее стало известно, что за полгода стоимость хрущевок в Кургане упала на 7%. В сентябре местные риелторы ожидали резкое снижение продаж квартир.

В Кургане за девять месяцев стоимость квартир в домах хрущевской и сталинской постройки снизилась на 13,8%. Стоимость квартир других планировок на вторичном рынке недвижимости города, по данным риелторов, тоже снизилась. «Более всего снизилась цена квартир в домах „хрущевской“ и „сталинской“ планировок (-13,8%), менее за указанный срок подешевели квартиры „ленинградской“ планировки (-9,2%) и в домах спецпроектов (-8,9%). Менее всего за указанный период подверглась изменению стоимость улучшенной планировки (-5,2%)», — указано на сайте агентства «БК Недвижимость». По данным компании, в январе квадратный метр жилья в хрущевках Кургана в среднем стоил 31,1 тыс. рублей. В сентябре средняя стоимость квадратного метра в этих квартирах составила 26,8 тыс. рублей. Стоимость квадратного метра в квартирах сталинской планировки, по данным компании, за тот же период снизилась с 23,2 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Также в компании отметили, что в среднем цена реально совершенных сделок купли-продажи квартир в Кургане за месяц, по данным на сентябрь, уменьшилась на 0,9% и составляла 36,2 тыс. рублей за квадратный метр. Ранее стало известно, что за полгода стоимость хрущевок в Кургане упала на 7%. В сентябре местные риелторы ожидали резкое снижение продаж квартир.