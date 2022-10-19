Путин поручил создать штабы теробороны в регионах РФ

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
В России будут созданы штабы территориальной обороны, заявил Путин Фото:
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В России будут созданы штабы территориальной обороны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

«В российских регионах должны будут созданы штабы территориальной обороны», — заявил президент. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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В России будут созданы штабы территориальной обороны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. «В российских регионах должны будут созданы штабы территориальной обороны», — заявил президент. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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