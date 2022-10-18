МЧС и «Новатэк» создадут арктический центр в ЯНАО

На Ямале откроют арктический центр Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В вахтовом поселке Сабетта (ЯНАО) силами МЧС России и компании «Новатэк» создадут комплексный аварийно-спасательный центр. Планируемая дата открытия декабрь 2024 год.

«Центр будет оснащен специальной техникой, предназначенной для работы в условиях Арктики, в том числе авиационной. Будут обеспечиваться безопасность промышленной инфраструктуры и Северного морского пути, а также проводиться спасательные работы любого вида сложности, в том числе на открытой воде, на льду, в тундре», — приводит ТАСС слова главы МЧС Александра Куренкова.

В поселке Сабетта (ЯНАО) расположен завод по производству сжиженного газа. Строительство комплексного центра является необходимой задачей по развитию российской Арктики.

Ранее URA.RU сообщало о встрече главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова с главой МЧС России Александром Куренковым в Сабетте. На совещании обсуждалось важное поручение президента страны Владимира Путина.