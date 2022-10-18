Главу челябинского района обокрали неизвестные

Злоумышленники пробрались в жилище Сергея Айбулатова
В Верхнеуральском районе (Челябинская область) обокрали главу муниципалитета Сергея Айбулатова. Об этом сообщил 19 октября источник URA.RU в силовых структурах.
«Известно, что сегодня неизвестные пробрались в дом главы района. Вынесли деньги и ценные вещи. Точный перечень сейчас составляется, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — пояснил URA.RU инсайдер.
Сам Айбулатов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. По информации агентства, в момент публикации новости он давал показания. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев.
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