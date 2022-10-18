18 октября 2022

Главу челябинского района обокрали неизвестные

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , айбулатов сергей
Злоумышленники пробрались в жилище Сергея Айбулатова Фото:

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) обокрали главу муниципалитета Сергея Айбулатова. Об этом сообщил 19 октября источник URA.RU в силовых структурах.

«Известно, что сегодня неизвестные пробрались в дом главы района. Вынесли деньги и ценные вещи. Точный перечень сейчас составляется, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — пояснил URA.RU инсайдер.

Сам Айбулатов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. По информации агентства, в момент публикации новости он давал показания. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев.

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В Верхнеуральском районе (Челябинская область) обокрали главу муниципалитета Сергея Айбулатова. Об этом сообщил 19 октября источник URA.RU в силовых структурах. «Известно, что сегодня неизвестные пробрались в дом главы района. Вынесли деньги и ценные вещи. Точный перечень сейчас составляется, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — пояснил URA.RU инсайдер. Сам Айбулатов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. По информации агентства, в момент публикации новости он давал показания. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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