Патрушев: 5 млн жителей Донбасса спаслись от геноцида, уехав в РФ 19 октября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 + 5 миллионов жителей Донбасса переехали в РФ, заявил глава Совбеза Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Миллионы жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины спаслись от геноцида со стороны киевского режима и националистов, обосновавшись в России. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Совбеза РФ. «Около 5 миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима», — цитирует Патрушева РИА «Новости». Он добавил, что в этом году после ослабления карантинных мер, введенных в связи с коронавирусом, на целую треть выросло количество иностранцев, приезжающих трудоустраиваться в Россию Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. В России запущена горячая линия помощи беженцам с Донбасса, передает RT. Миллионы жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины спаслись от геноцида со стороны киевского режима и националистов, обосновавшись в России. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Совбеза РФ. «Около 5 миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима», — цитирует Патрушева РИА «Новости». Он добавил, что в этом году после ослабления карантинных мер, введенных в связи с коронавирусом, на целую треть выросло количество иностранцев, приезжающих трудоустраиваться в Россию Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. В России запущена горячая линия помощи беженцам с Донбасса, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям