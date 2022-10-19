Патрушев: 5 млн жителей Донбасса спаслись от геноцида, уехав в РФ

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Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., патрушев николай, портрет
5 миллионов жителей Донбасса переехали в РФ, заявил глава Совбеза Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Миллионы жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины спаслись от геноцида со стороны киевского режима и националистов, обосновавшись в России. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Совбеза РФ.

«Около 5 миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима», — цитирует Патрушева РИА «Новости». Он добавил, что в этом году после ослабления карантинных мер, введенных в связи с коронавирусом, на целую треть выросло количество иностранцев, приезжающих трудоустраиваться в Россию

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. В России запущена горячая линия помощи беженцам с Донбасса, передает RT.

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Миллионы жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины спаслись от геноцида со стороны киевского режима и националистов, обосновавшись в России. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Совбеза РФ. «Около 5 миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима», — цитирует Патрушева РИА «Новости». Он добавил, что в этом году после ослабления карантинных мер, введенных в связи с коронавирусом, на целую треть выросло количество иностранцев, приезжающих трудоустраиваться в Россию Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. В России запущена горячая линия помощи беженцам с Донбасса, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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