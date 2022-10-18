В пермском ЖК «Солнечный город» погибла предпринимательница

19 октября 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Обстоятельства ЧП устанавливаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермском ЖК «Солнечный город» нашли тело предпринимательницы. Об этом очевидцы сообщили в telegram-канала «Жесть Перми». «[ЧП произошло] сегодня на ул. Н. Островского, 93 в районе 15:00», — пишет автор поста о происшествии. По информации источника в правоохранительных органах, погибшей является индивидуальная предпринимательница из Перми. Женщина занималась продажей детской и женской одежды. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняют все обстоятельства произошедшего. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.

В пермском ЖК «Солнечный город» нашли тело предпринимательницы. Об этом очевидцы сообщили в telegram-канала «Жесть Перми». «[ЧП произошло] сегодня на ул. Н. Островского, 93 в районе 15:00», — пишет автор поста о происшествии. По информации источника в правоохранительных органах, погибшей является индивидуальная предпринимательница из Перми. Женщина занималась продажей детской и женской одежды. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняют все обстоятельства произошедшего. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.