В пермском ЖК «Солнечный город» погибла предпринимательница

Обстоятельства ЧП устанавливаются
В пермском ЖК «Солнечный город» нашли тело предпринимательницы. Об этом очевидцы сообщили в telegram-канала «Жесть Перми».
«[ЧП произошло] сегодня на ул. Н. Островского, 93 в районе 15:00», — пишет автор поста о происшествии. По информации источника в правоохранительных органах, погибшей является индивидуальная предпринимательница из Перми. Женщина занималась продажей детской и женской одежды.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняют все обстоятельства произошедшего. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P