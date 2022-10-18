18 октября 2022

В пермском ЖК «Солнечный город» погибла предпринимательница

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства ЧП устанавливаются Фото:

В пермском ЖК «Солнечный город» нашли тело предпринимательницы. Об этом очевидцы сообщили в telegram-канала «Жесть Перми».

«[ЧП произошло] сегодня на ул. Н. Островского, 93 в районе 15:00», — пишет автор поста о происшествии. По информации источника в правоохранительных органах, погибшей является индивидуальная предпринимательница из Перми. Женщина занималась продажей детской и женской одежды.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняют все обстоятельства произошедшего. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.

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В пермском ЖК «Солнечный город» нашли тело предпринимательницы. Об этом очевидцы сообщили в telegram-канала «Жесть Перми». «[ЧП произошло] сегодня на ул. Н. Островского, 93 в районе 15:00», — пишет автор поста о происшествии. По информации источника в правоохранительных органах, погибшей является индивидуальная предпринимательница из Перми. Женщина занималась продажей детской и женской одежды. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняют все обстоятельства произошедшего. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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