Стало известно имя нового премьера Великобритании

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

05 сентября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Великобритании подвели итоги выборов и огласили имя нового премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает агентство SkyNews. «После подсчета голосов членов правящей партии новым лидером стала глава МИД Великобритании Лиз Трасс», — трансляция с мероприятия велась на официальном сайте агентства. На церемонии также присутствовал второй кандидат — экс-министр финансов Риши Сунак. Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон два месяца назад объявил о своей отставке с поста. Его деятельность сопровождалась многочисленными скандалами. Кандидатами на пост премьер-министра стали экс-министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. В предвыборных обещаниях главный кандидат на пост премьер-министра Трасс заявляла, что уже в первую неделю представит план по борьбе с растущими ценами на электричество. Первый министр Шотландии Никола Стерджен ранее заявлял, что если глава МИД Великобритании Лиз Трасс займет пост премьера страны, то это обернется для всего Соединенного Королевства катастрофой, пишет Life . Он также понадеялся, что этого не произойдет, сообщает агентство Nation News.

В Великобритании подвели итоги выборов и огласили имя нового премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает агентство SkyNews. «После подсчета голосов членов правящей партии новым лидером стала глава МИД Великобритании Лиз Трасс», — трансляция с мероприятия велась на официальном сайте агентства. На церемонии также присутствовал второй кандидат — экс-министр финансов Риши Сунак. Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон два месяца назад объявил о своей отставке с поста. Его деятельность сопровождалась многочисленными скандалами. Кандидатами на пост премьер-министра стали экс-министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. В предвыборных обещаниях главный кандидат на пост премьер-министра Трасс заявляла, что уже в первую неделю представит план по борьбе с растущими ценами на электричество. Первый министр Шотландии Никола Стерджен ранее заявлял, что если глава МИД Великобритании Лиз Трасс займет пост премьера страны, то это обернется для всего Соединенного Королевства катастрофой, пишет Life. Он также понадеялся, что этого не произойдет, сообщает агентство Nation News.