Половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov.
«Страна в целом не в восторге от предстоящего премьерства Трасс. Отвечая на вопрос, 50% британцев говорят, что они разочарованы тем, что она станет следующим премьер-министром, 33% из них „крайне разочарованы“», — передает агентство. Среди одних лишь консервативных избирателей «очень довольны» только 9%, а 15% — «очень разочарованы».
Отсутствие энтузиазма у британцев связывают с ожиданиями провальной политики будущего премьера. «Мало уверенности в том, что у нее будет правильная политика и план по снижению цен, что было ранее названо в качестве главного приоритета для нового правительства», — говорится в материале.
Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Она известна своими антироссийскими настроениями и нелепыми заявлениями. В Госдуме выразили уверенность, что новый глава правительства усилит русофобскую политику, начатую экс-премьером Борисом Джонсоном, и продолжит поставлять оружие Украине. Сами британцы в день избрания встретили Трасс массой мемов, сравнив ее с клоуном.
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