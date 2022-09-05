YouGov: половина британцев разочарованы избранием Трасс на пост премьера

06 сентября 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Новый премьер Британии вызвала недовольство у 50% поданных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov. «Страна в целом не в восторге от предстоящего премьерства Трасс. Отвечая на вопрос, 50% британцев говорят, что они разочарованы тем, что она станет следующим премьер-министром, 33% из них „крайне разочарованы“», — передает агентство. Среди одних лишь консервативных избирателей «очень довольны» только 9%, а 15% — «очень разочарованы». Отсутствие энтузиазма у британцев связывают с ожиданиями провальной политики будущего премьера. «Мало уверенности в том, что у нее будет правильная политика и план по снижению цен, что было ранее названо в качестве главного приоритета для нового правительства», — говорится в материале. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Она известна своими антироссийскими настроениями и нелепыми заявлениями. В Госдуме выразили уверенность, что новый глава правительства усилит русофобскую политику, начатую экс-премьером Борисом Джонсоном, и продолжит поставлять оружие Украине. Сами британцы в день избрания встретили Трасс массой мемов, сравнив ее с клоуном.

Половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov. «Страна в целом не в восторге от предстоящего премьерства Трасс. Отвечая на вопрос, 50% британцев говорят, что они разочарованы тем, что она станет следующим премьер-министром, 33% из них „крайне разочарованы“», — передает агентство. Среди одних лишь консервативных избирателей «очень довольны» только 9%, а 15% — «очень разочарованы». Отсутствие энтузиазма у британцев связывают с ожиданиями провальной политики будущего премьера. «Мало уверенности в том, что у нее будет правильная политика и план по снижению цен, что было ранее названо в качестве главного приоритета для нового правительства», — говорится в материале. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Она известна своими антироссийскими настроениями и нелепыми заявлениями. В Госдуме выразили уверенность, что новый глава правительства усилит русофобскую политику, начатую экс-премьером Борисом Джонсоном, и продолжит поставлять оружие Украине. Сами британцы в день избрания встретили Трасс массой мемов, сравнив ее с клоуном.