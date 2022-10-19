Пушилин отреагировал на указ Путина о военном положении

Глава ДНР поддержал введение военного положения в четырех регионах России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Решение президента России Владимира Путина о введении военного положения закономерно и своевременно. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Введение военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях закономерно и своевременно», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. При этом он добавил, что военное положение в ДНР не отразится на правах граждан.
Сегодня президент России объявил о введении военного положения в четырех регионах России. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что введение военного положения в регионе упростит решение боевых задач, передает «Национальная служба новостей».
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