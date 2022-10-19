Пушилин отреагировал на указ Путина о военном положении

Глава ДНР поддержал введение военного положения в регионе
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Глава ДНР поддержал введение военного положения в четырех регионах России Фото:
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Решение президента России Владимира Путина о введении военного положения закономерно и своевременно. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Введение военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях закономерно и своевременно», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. При этом он добавил, что военное положение в ДНР не отразится на правах граждан.

Сегодня президент России объявил о введении военного положения в четырех регионах России. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что введение военного положения в регионе упростит решение боевых задач, передает «Национальная служба новостей».

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Решение президента России Владимира Путина о введении военного положения закономерно и своевременно. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Введение военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях закономерно и своевременно», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. При этом он добавил, что военное положение в ДНР не отразится на правах граждан. Сегодня президент России объявил о введении военного положения в четырех регионах России. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что введение военного положения в регионе упростит решение боевых задач, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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