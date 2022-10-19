Пушилин отреагировал на указ Путина о военном положении Глава ДНР поддержал введение военного положения в регионе 19 октября 2022 в 20:39 Размер текста - 17 + Глава ДНР поддержал введение военного положения в четырех регионах России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента России Владимира Путина о введении военного положения закономерно и своевременно. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Введение военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях закономерно и своевременно», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. При этом он добавил, что военное положение в ДНР не отразится на правах граждан. Сегодня президент России объявил о введении военного положения в четырех регионах России. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что введение военного положения в регионе упростит решение боевых задач, передает «Национальная служба новостей». Решение президента России Владимира Путина о введении военного положения закономерно и своевременно. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Введение военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях закономерно и своевременно», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. При этом он добавил, что военное положение в ДНР не отразится на правах граждан. Сегодня президент России объявил о введении военного положения в четырех регионах России. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что введение военного положения в регионе упростит решение боевых задач, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям