Диетолог Калинчев призвал есть больше сала и масла зимой

Диетолог Калинчев: в холодное время года нужно добавлять в рацион больше сала и масла

20 октября 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Животный жир поможет поддерживать температуру тела в холоде, сказал Алексей Калинчев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Осенью и зимой организму требуется больше энергии, поэтому в рацион нужно добавлять сало и масло, а также гречку, перловку и другие каши. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «При похолодании возрастает и общая потребность в калориях и происходит перераспределение пропорций внутри БЖУ. Не забываем, энергия нужна на поддержание температуры тела — термогенез. Чем больше времени вы проводите на холоде, чем больше у вас физической активности, тем больше калорий нужно. В холодное время года надо добавлять в рацион больше животного жира. Жирное мясо, сало, сливочное масло, сметана, например. Больше сложных углеводов. Гречка, бурый рис, перловка и так далее. Вместе они дадут более длительную сытость и лучшее самочувствие, что важно для комфортного нахождения на холоде, для тех же прогулок, например», — сказал Алексей Калинчев. Также он призвал не увлекаться жесткими диетами в холода. «Если у вас есть лишние килограммы жира и вы хотите похудеть, то время года надо также учитывать в своем рационе. Урезать калораж рекомендую не более чем на 10% от своей нормы. Примерную норму выдаст „Счетчик калорий“. Больший дефицит не поможет, а только навредит. На управляемом энергодефиците вы будете себя хорошо чувствовать, у вас не будет чувства голода, ваша способность переносить физические нагрузки не пострадает. Именно эти параметры обычно и определяют результаты похудения в долгосрочной перспективе», — отметил диетолог.

Осенью и зимой организму требуется больше энергии, поэтому в рацион нужно добавлять сало и масло, а также гречку, перловку и другие каши. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «При похолодании возрастает и общая потребность в калориях и происходит перераспределение пропорций внутри БЖУ. Не забываем, энергия нужна на поддержание температуры тела — термогенез. Чем больше времени вы проводите на холоде, чем больше у вас физической активности, тем больше калорий нужно. В холодное время года надо добавлять в рацион больше животного жира. Жирное мясо, сало, сливочное масло, сметана, например. Больше сложных углеводов. Гречка, бурый рис, перловка и так далее. Вместе они дадут более длительную сытость и лучшее самочувствие, что важно для комфортного нахождения на холоде, для тех же прогулок, например», — сказал Алексей Калинчев. Также он призвал не увлекаться жесткими диетами в холода. «Если у вас есть лишние килограммы жира и вы хотите похудеть, то время года надо также учитывать в своем рационе. Урезать калораж рекомендую не более чем на 10% от своей нормы. Примерную норму выдаст „Счетчик калорий“. Больший дефицит не поможет, а только навредит. На управляемом энергодефиците вы будете себя хорошо чувствовать, у вас не будет чувства голода, ваша способность переносить физические нагрузки не пострадает. Именно эти параметры обычно и определяют результаты похудения в долгосрочной перспективе», — отметил диетолог.