Политолог Марков: США готовят ядерный удар по Украине, чтобы обвинить Россию

США могут обвинить Россию в своем ядерном ударе по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки в ходе наступления ВСУ в Херсонской области могут нанести ядерный удар по Украине и обвинить в нем Россию. Такое мнение высказал политолог, директор института исследований Сергей Марков.

«Происходит наступление на Херсон, ВСУ взрывают Каховскую ГЭС, идет волна воды на Херсон. Дальше американцы сами бьют тактическими ядерными снарядами по территории Украины и говорят, что это сделала Россия», — цитирует Маркова Пятый канал. По такому раскладу, США могут нанести удар по России и российским войскам на Украине неядерным оружием.

Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине с помощью мирных переговоров . В Пентагоне сообщили, что не были обнаружены признаки того, что Россия может применить ядерное оружие, передает телеканал 360 .

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Соединенные Штаты Америки в ходе наступления ВСУ в Херсонской области могут нанести ядерный удар по Украине и обвинить в нем Россию. Такое мнение высказал политолог, директор института исследований Сергей Марков. «Происходит наступление на Херсон, ВСУ взрывают Каховскую ГЭС, идет волна воды на Херсон. Дальше американцы сами бьют тактическими ядерными снарядами по территории Украины и говорят, что это сделала Россия», — цитирует Маркова Пятый канал. По такому раскладу, США могут нанести удар по России и российским войскам на Украине неядерным оружием. Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине с помощью мирных переговоров. В Пентагоне сообщили, что не были обнаружены признаки того, что Россия может применить ядерное оружие, передает телеканал 360.