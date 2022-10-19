Политолог Марков: США готовят ядерный удар по Украине, чтобы обвинить Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США могут обвинить Россию в своем ядерном ударе по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки в ходе наступления ВСУ в Херсонской области могут нанести ядерный удар по Украине и обвинить в нем Россию. Такое мнение высказал политолог, директор института исследований Сергей Марков.

«Происходит наступление на Херсон, ВСУ взрывают Каховскую ГЭС, идет волна воды на Херсон. Дальше американцы сами бьют тактическими ядерными снарядами по территории Украины и говорят, что это сделала Россия», — цитирует Маркова Пятый канал. По такому раскладу, США могут нанести удар по России и российским войскам на Украине неядерным оружием.

Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине с помощью мирных переговоров. В Пентагоне сообщили, что не были обнаружены признаки того, что Россия может применить ядерное оружие, передает телеканал 360.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты Америки в ходе наступления ВСУ в Херсонской области могут нанести ядерный удар по Украине и обвинить в нем Россию. Такое мнение высказал политолог, директор института исследований Сергей Марков. «Происходит наступление на Херсон, ВСУ взрывают Каховскую ГЭС, идет волна воды на Херсон. Дальше американцы сами бьют тактическими ядерными снарядами по территории Украины и говорят, что это сделала Россия», — цитирует Маркова Пятый канал. По такому раскладу, США могут нанести удар по России и российским войскам на Украине неядерным оружием. Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине с помощью мирных переговоров. В Пентагоне сообщили, что не были обнаружены признаки того, что Россия может применить ядерное оружие, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...