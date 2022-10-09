В Белом доме призвали решать конфликт на Украине путем переговоров

Совет национальной безопасности США: Россия и Украина должны найти возможность выхода из конфликта переговорным путем
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По словам Кирби, Россия не намерена всерьез вести переговоры с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решать конфликт на Украине нужно путем переговоров Москвы и Киева. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически», — сказал Кирби в интервью ABC News. Он также отметил, что США не видят серьезных намерений России вести переговоры с Украиной.

Ранее Украина выразила готовность вести переговоры с Западом лишь о вступлении в НАТО, а не о России. А президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Кремль будет ждать следующего президента Украины для переговоров. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Украины от переговоров с Россией «тупиком Зеленского».

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Решать конфликт на Украине нужно путем переговоров Москвы и Киева. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически», — сказал Кирби в интервью ABC News. Он также отметил, что США не видят серьезных намерений России вести переговоры с Украиной. Ранее Украина выразила готовность вести переговоры с Западом лишь о вступлении в НАТО, а не о России. А президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Кремль будет ждать следующего президента Украины для переговоров. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Украины от переговоров с Россией «тупиком Зеленского».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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