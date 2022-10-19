Посольство Индии призвало граждан страны немедленно покинуть Украину

20 октября 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Они объяснили это участившимся боевым действиям на территории Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за ухудшения ситуации на Украине, а также из-за участившихся боевых действий на территории страны граждан Индии призвали покинуть зону СВО. Такую рекомендацию дали представители посольства Индии в Киеве. «Гражданам Индии рекомендуется воздержаться от поездок на Украину. Гражданам Индии, в том числе студентам, находящимся в настоящее время на Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть Украину доступными способами», — говорится в сообщении посольства, передает РИА Новости. Несколькими неделями ранее посольство Италии в Киеве также рекомендовало своим гражданам срочно покинуть Украину. Кроме того, МИД Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. Аналогичное заявление сделали в МИД США.

Из-за ухудшения ситуации на Украине, а также из-за участившихся боевых действий на территории страны граждан Индии призвали покинуть зону СВО. Такую рекомендацию дали представители посольства Индии в Киеве. «Гражданам Индии рекомендуется воздержаться от поездок на Украину. Гражданам Индии, в том числе студентам, находящимся в настоящее время на Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть Украину доступными способами», — говорится в сообщении посольства, передает РИА Новости. Несколькими неделями ранее посольство Италии в Киеве также рекомендовало своим гражданам срочно покинуть Украину. Кроме того, МИД Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. Аналогичное заявление сделали в МИД США.