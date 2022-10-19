19 октября 2022

Посольство Индии призвало граждан страны немедленно покинуть Украину

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Обход стендов Индии. ИННОПРОМ-2016. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ. Екатеринбург
Они объяснили это участившимся боевым действиям на территории Украины Фото:
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Из-за ухудшения ситуации на Украине, а также из-за участившихся боевых действий на территории страны граждан Индии призвали покинуть зону СВО. Такую рекомендацию дали представители посольства Индии в Киеве.

«Гражданам Индии рекомендуется воздержаться от поездок на Украину. Гражданам Индии, в том числе студентам, находящимся в настоящее время на Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть Украину доступными способами», — говорится в сообщении посольства, передает РИА Новости.

Несколькими неделями ранее посольство Италии в Киеве также рекомендовало своим гражданам срочно покинуть Украину. Кроме того, МИД Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. Аналогичное заявление сделали в МИД США.

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Из-за ухудшения ситуации на Украине, а также из-за участившихся боевых действий на территории страны граждан Индии призвали покинуть зону СВО. Такую рекомендацию дали представители посольства Индии в Киеве. «Гражданам Индии рекомендуется воздержаться от поездок на Украину. Гражданам Индии, в том числе студентам, находящимся в настоящее время на Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть Украину доступными способами», — говорится в сообщении посольства, передает РИА Новости. Несколькими неделями ранее посольство Италии в Киеве также рекомендовало своим гражданам срочно покинуть Украину. Кроме того, МИД Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. Аналогичное заявление сделали в МИД США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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