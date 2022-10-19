Посольство Индии призвало граждан страны немедленно покинуть Украину

Они объяснили это участившимся боевым действиям на территории Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за ухудшения ситуации на Украине, а также из-за участившихся боевых действий на территории страны граждан Индии призвали покинуть зону СВО. Такую рекомендацию дали представители посольства Индии в Киеве.
«Гражданам Индии рекомендуется воздержаться от поездок на Украину. Гражданам Индии, в том числе студентам, находящимся в настоящее время на Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть Украину доступными способами», — говорится в сообщении посольства, передает РИА Новости.
Несколькими неделями ранее посольство Италии в Киеве также рекомендовало своим гражданам срочно покинуть Украину. Кроме того, МИД Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. Аналогичное заявление сделали в МИД США.
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