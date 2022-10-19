Глава Чечни обратился к военнопленным в Грозном, назвав их «пушечным мясом»

20 октября 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Кадыров пообещал военнопленным возможность вернуться домой в будущем Фото: vk/ramzan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с военнопленными в Грозном. Об этом сообщил телеканал «Россия 1». «Пушечное мясо… на фарш […]. И за что воюем, за что? Вот ты за что воевал?», — обратился Кадыров к одному из военнопленных. Боец ему ответил: «Ни за что». При этом Кадыров распорядился содержать военнопленных не только гуманно, но и с гостеприимством. Он также пообещал им возможность вернуться домой в будущем. Ранее глава Чечни говорил о том, что освободит всех пленных служащих, находящихся на Украине. Он подчеркнул: «Своих мы не бросали и никогда не бросим».

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с военнопленными в Грозном. Об этом сообщил телеканал «Россия 1». «Пушечное мясо… на фарш […]. И за что воюем, за что? Вот ты за что воевал?», — обратился Кадыров к одному из военнопленных. Боец ему ответил: «Ни за что». При этом Кадыров распорядился содержать военнопленных не только гуманно, но и с гостеприимством. Он также пообещал им возможность вернуться домой в будущем. Ранее глава Чечни говорил о том, что освободит всех пленных служащих, находящихся на Украине. Он подчеркнул: «Своих мы не бросали и никогда не бросим».