Глава Чечни обратился к военнопленным в Грозном, назвав их «пушечным мясом»

Кадыров пообещал военнопленным возможность вернуться домой в будущем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с военнопленными в Грозном. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».
«Пушечное мясо… на фарш […]. И за что воюем, за что? Вот ты за что воевал?», — обратился Кадыров к одному из военнопленных. Боец ему ответил: «Ни за что».
При этом Кадыров распорядился содержать военнопленных не только гуманно, но и с гостеприимством. Он также пообещал им возможность вернуться домой в будущем.
Ранее глава Чечни говорил о том, что освободит всех пленных служащих, находящихся на Украине. Он подчеркнул: «Своих мы не бросали и никогда не бросим».
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер