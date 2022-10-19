19 октября 2022

Глава Чечни обратился к военнопленным в Грозном, назвав их «пушечным мясом»

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Кадыров пообещал военнопленным возможность вернуться домой в будущем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с военнопленными в Грозном. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

«Пушечное мясо… на фарш […]. И за что воюем, за что? Вот ты за что воевал?», — обратился Кадыров к одному из военнопленных. Боец ему ответил: «Ни за что».

При этом Кадыров распорядился содержать военнопленных не только гуманно, но и с гостеприимством. Он также пообещал им возможность вернуться домой в будущем.

Ранее глава Чечни говорил о том, что освободит всех пленных служащих, находящихся на Украине. Он подчеркнул: «Своих мы не бросали и никогда не бросим».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с военнопленными в Грозном. Об этом сообщил телеканал «Россия 1». «Пушечное мясо… на фарш […]. И за что воюем, за что? Вот ты за что воевал?», — обратился Кадыров к одному из военнопленных. Боец ему ответил: «Ни за что». При этом Кадыров распорядился содержать военнопленных не только гуманно, но и с гостеприимством. Он также пообещал им возможность вернуться домой в будущем. Ранее глава Чечни говорил о том, что освободит всех пленных служащих, находящихся на Украине. Он подчеркнул: «Своих мы не бросали и никогда не бросим».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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