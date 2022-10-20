Axios: Украина лишится поддержки США после выборов в Конгресс

Победа республиканцев на выборах в палату представителей США «перекроет кран» финансирования Украины, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соединенные Штаты Америки не смогут поставлять прежний объем помощи на Украину в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. Статью об этом подготовил американский новостной портал Axios, собрав заявления членов партии.

«Палата представителей, контролируемая республиканцами, может перекрыть кран, финансирующий усилия Украины», — говорится в статье. В качестве иллюстрации позиции республиканцев авторы агентства взяли комментарий у представителей партии:

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги. Если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил (наркотик, — прим.ред.), Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — сказала член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.

Ее поддержал республиканец Кевин Маккарти. «Я думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать», — сказал он в интервью Punchbowl News, передает портал.

Выборы в Конгресс США состоятся 8 ноября. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, поражение демократов на выборах может привести к импичменту президента США Джо Байдена, передают «Дни.ру».

Страны Запада увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину после начала российской специальной операции 24 февраля. Так, 15 октября, Байден уполномочил Государственный департамент выделить Украине очередной транш военной помощи на 725 млн долларов, сообщает «Национальная служба новостей».