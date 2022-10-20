The Jerusalem Post: на смену США придут новые мировые лидеры во главе с Россией

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Россия, Китай и другие партнеры положат конец глобальной гегемонии США, считают в СМИ Фото:

Россия и ее партнеры сместят США с роли державы-гегемона, диктующей свои правила другим странам мира. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

«Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего своими корнями в эпоху колониального господства, а также мировых войн, от мира, где США, будучи единственной глобальной державой-гегемоном, насаждали свой мировой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья», — говорится в статье. По мнению авторов, Россия уже сейчас открыто приступила к внешнеполитической «географической переориентации», начав кооперироваться с Китаем, Ираном и Турцией.

Ранее депутат Госдумы Иван Мельников отмечал общность интересов России и Китая. По его мнению, обе страны в первую очередь думают о своем народе, национальных задачах и защите границ, пишет «Дни.ру».

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Россия и ее партнеры сместят США с роли державы-гегемона, диктующей свои правила другим странам мира. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post. «Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего своими корнями в эпоху колониального господства, а также мировых войн, от мира, где США, будучи единственной глобальной державой-гегемоном, насаждали свой мировой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья», — говорится в статье. По мнению авторов, Россия уже сейчас открыто приступила к внешнеполитической «географической переориентации», начав кооперироваться с Китаем, Ираном и Турцией. Ранее депутат Госдумы Иван Мельников отмечал общность интересов России и Китая. По его мнению, обе страны в первую очередь думают о своем народе, национальных задачах и защите границ, пишет «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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