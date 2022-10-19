«Мегафон» простил долги орлам пермского орнитолога

«Мегафон» простил долги российским орнитологам из-за СМС, приходивших от GPS-устройств орлов

Из-за изменившегося поведения орлов оператор обновит тариф для орнитологов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оператор «Мегафон» оплатит долги российских орнитологов за СМС от редких орлов. Ранее ученый из Перми Игорь Карякин собирал средства на покрытие кредита перед оператором за превышение лимита СМС, отправленных с GPS-устройств птиц. Также «Мегафон» обновит тариф для исследователей под новые нужды, рассказали в компании URA.RU.

«Для оптимизации затрат ученых на исследования будет предоставлена возможность более гибкого использования пакетов, увеличено количество СМС. Кроме того, оператор компенсирует возникший перерасход орнитологов в связи с изменением поведения птиц», — рассказали в компании.

Ранее URA.RU рассказывало об орнитологе из Перми, который собирал пожертвования для закрытия долгов перед «Мегафоном». Как рассказал сам исследователь, некоторые птицы надолго улетали в места, где не ловит связь из-за чего на их GPS-устройствах сотнями копились СМС о их местоположении. Через полгода птицы вернулись в зону действия сети, и от их трекеров начали сотнями приходить накопившиеся сообщения, превышая лимит тарифа ученых. В результате этого возник долг.

Орнитологи передали данные о миграции степных орлов «Мегафону», чтобы специалисты смогли разработать новый тариф для ученых. Птицы стали чаще гнездиться в отдаленных от людей местах, где нет связи. В 2019 году оператор уже предоставлял ученым особый тариф, после того как орел Мин почти разорил российских орнитологов.