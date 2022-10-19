«Мегафон» простил долги орлам пермского орнитолога

Оператор «Мегафон» оплатит долги российских орнитологов за СМС от редких орлов. Ранее ученый из Перми Игорь Карякин собирал средства на покрытие кредита перед оператором за превышение лимита СМС, отправленных с GPS-устройств птиц. Также «Мегафон» обновит тариф для исследователей под новые нужды, рассказали в компании URA.RU.
«Для оптимизации затрат ученых на исследования будет предоставлена возможность более гибкого использования пакетов, увеличено количество СМС. Кроме того, оператор компенсирует возникший перерасход орнитологов в связи с изменением поведения птиц», — рассказали в компании.
Ранее URA.RU рассказывало об орнитологе из Перми, который собирал пожертвования для закрытия долгов перед «Мегафоном». Как рассказал сам исследователь, некоторые птицы надолго улетали в места, где не ловит связь из-за чего на их GPS-устройствах сотнями копились СМС о их местоположении. Через полгода птицы вернулись в зону действия сети, и от их трекеров начали сотнями приходить накопившиеся сообщения, превышая лимит тарифа ученых. В результате этого возник долг.
Орнитологи передали данные о миграции степных орлов «Мегафону», чтобы специалисты смогли разработать новый тариф для ученых. Птицы стали чаще гнездиться в отдаленных от людей местах, где нет связи. В 2019 году оператор уже предоставлял ученым особый тариф, после того как орел Мин почти разорил российских орнитологов.
Оператор «Мегафон» оплатит долги российских орнитологов за СМС от редких орлов. Ранее ученый из Перми Игорь Карякин собирал средства на покрытие кредита перед оператором за превышение лимита СМС, отправленных с GPS-устройств птиц. Также «Мегафон» обновит тариф для исследователей под новые нужды, рассказали в компании URA.RU. «Для оптимизации затрат ученых на исследования будет предоставлена возможность более гибкого использования пакетов, увеличено количество СМС. Кроме того, оператор компенсирует возникший перерасход орнитологов в связи с изменением поведения птиц», — рассказали в компании. Ранее URA.RU рассказывало об орнитологе из Перми, который собирал пожертвования для закрытия долгов перед «Мегафоном». Как рассказал сам исследователь, некоторые птицы надолго улетали в места, где не ловит связь из-за чего на их GPS-устройствах сотнями копились СМС о их местоположении. Через полгода птицы вернулись в зону действия сети, и от их трекеров начали сотнями приходить накопившиеся сообщения, превышая лимит тарифа ученых. В результате этого возник долг. Орнитологи передали данные о миграции степных орлов «Мегафону», чтобы специалисты смогли разработать новый тариф для ученых. Птицы стали чаще гнездиться в отдаленных от людей местах, где нет связи. В 2019 году оператор уже предоставлял ученым особый тариф, после того как орел Мин почти разорил российских орнитологов.