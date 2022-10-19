Челябинские маршрутчики саботировали движение и устроили транспортный коллапс

20 октября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Министр Александр Егоров заявил, что маршрутчики устроили саботаж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске водители популярного маршрута №86 умышленно саботировали движение транспорта из микрорайона Чурилово утром 20 октября. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров, передает корреспондент URA.RU. «Перевозчик нерегулированного маршрута №86 умышленно саботировал движение сегодня утром и не заезжал в Чурилово. Он сделал это, чтобы спровоцировать транспортный коллапс», — заявил Егоров на экстренном брифинге. Егоров отметил, что сегодня в Челябинске активно реализуется транспортная реформа. Власти планируют вытеснить с рынка ржавые и грязные маршрутки и это вызывает нападки со стороны некоторых перевозчиков. «Маршрут №86, это дублеры и паразиты, которые высасывают огромный пассажиропоток из общественного транспорта. Мы с 1 января 2022 года приобрели 259 современных автобусов, которые работают на магистральных сетях, в том числе и обслуживают Чурилово», — заявил замминистра. О том, что маршрутчики рейса №86 не вышли на линию из Чурилово URA.RU рассказали читатели. Все машины стояли на конечной Мехколонны и отказались везти пассажиров. Те, кто пользовался этим маршрутом, опоздали на работу. Маршруты №№ 62, 34 работали в обычном режиме.

В Челябинске водители популярного маршрута №86 умышленно саботировали движение транспорта из микрорайона Чурилово утром 20 октября. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров, передает корреспондент URA.RU. «Перевозчик нерегулированного маршрута №86 умышленно саботировал движение сегодня утром и не заезжал в Чурилово. Он сделал это, чтобы спровоцировать транспортный коллапс», — заявил Егоров на экстренном брифинге. Егоров отметил, что сегодня в Челябинске активно реализуется транспортная реформа. Власти планируют вытеснить с рынка ржавые и грязные маршрутки и это вызывает нападки со стороны некоторых перевозчиков. «Маршрут №86, это дублеры и паразиты, которые высасывают огромный пассажиропоток из общественного транспорта. Мы с 1 января 2022 года приобрели 259 современных автобусов, которые работают на магистральных сетях, в том числе и обслуживают Чурилово», — заявил замминистра. О том, что маршрутчики рейса №86 не вышли на линию из Чурилово URA.RU рассказали читатели. Все машины стояли на конечной Мехколонны и отказались везти пассажиров. Те, кто пользовался этим маршрутом, опоздали на работу. Маршруты №№ 62, 34 работали в обычном режиме.