Четыре региона Украины объявили воздушную тревогу

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Представители областных администраций сообщили о ракетной опасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают в военных администрациях регионов.

«Воздушная тревога! Ракетная опасность», — сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Предупреждение о тревоге он опубликовал у себя в Telegram.

Взрывы на Украине продолжаются с 10 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ продолжит наносить удары по критической инфраструктуре Украины.

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В Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают в военных администрациях регионов. «Воздушная тревога! Ракетная опасность», — сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Предупреждение о тревоге он опубликовал у себя в Telegram. Взрывы на Украине продолжаются с 10 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ продолжит наносить удары по критической инфраструктуре Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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