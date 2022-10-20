Четыре региона Украины объявили воздушную тревогу

Представители областных администраций сообщили о ракетной опасности
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают в военных администрациях регионов.
«Воздушная тревога! Ракетная опасность», — сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Предупреждение о тревоге он опубликовал у себя в Telegram.
Взрывы на Украине продолжаются с 10 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ продолжит наносить удары по критической инфраструктуре Украины.
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