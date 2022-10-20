Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального сайта карты воздушных тревог страны.
10 октября Вооруженные силы России нанесли массированные удары по инфраструктуре систем военного управления, связи и энергетики Украины. Эти действия стали ответом России на теракт с подрывом Крымского моста. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украина продолжит устраивать теракты на территории РФ.
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