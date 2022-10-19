В Сургуте назначили дату суда над Раей Мамедовой, которая оскорбила русских

20 октября 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

За содеянное женщине грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Суд над Раей Мамедовой из Сургута (ХМАО) состоится 28 октября 2022 года в 11 часов дня. Об этом URA.RU сообщили в городском суде Сургута. «Дата назначена на 11 утра 28 октября 2022 года. Ее обвиняют по 282 статье уголовного кодекса РФ. Это возбуждение социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, унижение человеческого достоинства при отягчающих обстоятельствах. В деле два потерпевших и 16 свидетелей», — сообщили в суде. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО, обвиняемая полностью призналась в содеянном. Потерпевшими по делу проходят два человека, которые являются соседями Мамедовой. Уголовное дело составило 8 томов. За содеянное женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в отношении Раи Мамедовой, которая оскорбила русских, возбуждено уголовное дело. Женщина устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских после того, как один из жильцов разместил в чате видео с детьми, где был и ребенок Раи Мамедовой. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине, разместившем видео, и всем русским, физической расправой и сексуальным насилием.

Суд над Раей Мамедовой из Сургута (ХМАО) состоится 28 октября 2022 года в 11 часов дня. Об этом URA.RU сообщили в городском суде Сургута. «Дата назначена на 11 утра 28 октября 2022 года. Ее обвиняют по 282 статье уголовного кодекса РФ. Это возбуждение социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, унижение человеческого достоинства при отягчающих обстоятельствах. В деле два потерпевших и 16 свидетелей», — сообщили в суде. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО, обвиняемая полностью призналась в содеянном. Потерпевшими по делу проходят два человека, которые являются соседями Мамедовой. Уголовное дело составило 8 томов. За содеянное женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в отношении Раи Мамедовой, которая оскорбила русских, возбуждено уголовное дело. Женщина устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских после того, как один из жильцов разместил в чате видео с детьми, где был и ребенок Раи Мамедовой. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине, разместившем видео, и всем русским, физической расправой и сексуальным насилием.