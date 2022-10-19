Свердловчанин устроил диверсию на железной дороге ради возлюбленной

Житель Нижнего Тагила остановил на пять часов движение поездов на железной дороге, чтобы привлечь внимание возлюбленной после ссоры. Нарушителя, поступок которого грозил сходом состава, задержала полиция. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
13 октября с одного из участков Свердловской железной дороги поступило сообщение о неисправности. На месте сотрудники транспортной полиции обнаружили, что внутри колеи находится посторонний предмет — провод, который соединяет рельсы клеммами. Причастным оказался 28-летний безработный житель Нижнего Тагила. Он признался, что решил сымитировать неисправность, чтобы привлечь внимание девушки, которая работает в РЖД.
«Данная установка на железном пути могла повлечь за собой возможность серьезных последствий для железной дороги, вплоть до схода состава и, как следствие, человеческих жертв и немалых убытков. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Тагильчанину вменяют нарушение по статье об угрозе безопасной эксплуатации транспорта. За это предусматривается штраф до 300 тысяч рублей либо ограничение или лишение свободы до двух лет.
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