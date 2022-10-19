Свердловчанин устроил диверсию на железной дороге ради возлюбленной

Проделка тагильчанина могла обернуться катастрофой на железной дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нижнего Тагила остановил на пять часов движение поездов на железной дороге, чтобы привлечь внимание возлюбленной после ссоры. Нарушителя, поступок которого грозил сходом состава, задержала полиция. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

13 октября с одного из участков Свердловской железной дороги поступило сообщение о неисправности. На месте сотрудники транспортной полиции обнаружили, что внутри колеи находится посторонний предмет — провод, который соединяет рельсы клеммами. Причастным оказался 28-летний безработный житель Нижнего Тагила. Он признался, что решил сымитировать неисправность, чтобы привлечь внимание девушки, которая работает в РЖД.

«Данная установка на железном пути могла повлечь за собой возможность серьезных последствий для железной дороги, вплоть до схода состава и, как следствие, человеческих жертв и немалых убытков. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Тагильчанину вменяют нарушение по статье об угрозе безопасной эксплуатации транспорта. За это предусматривается штраф до 300 тысяч рублей либо ограничение или лишение свободы до двух лет.