19 октября 2022

Звезда ТНТ выступит сразу в трех городах ХМАО

Звезда ТНТ Илья Соболев выступит в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт
Концерты Соболева состоятся с 23 по 25 ноября Фото:

Комик Илья Соболев с телеканала ТНТ выступит в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Стендап-концерты пройдут с 23 по 25 ноября. Об этом говорится на официальном сайте Соболева.

«Выступление в Ханты-Мансийске пройдет 23 ноября в КДЦ „Октябрь“, а на следующий день концерт Соболева запланирован в театре СурГУ. В нижневартовском ДК „Октябрь“ комик выступит 25 ноября», — говорится в афише на сайте.

Соболев известен участием в проектах телеканала ТНТ «Смех без правил» и «Убойная лига», а также своей карьерой в стендапе. Он же является резидентом Comedy Club.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в сентябре проходили выступления сразу двух звезд российского стендапа. Тогда речь шла о концертах российского комика Сергея Орлова и стендапера ТНТ Павла Дедищева.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Комик Илья Соболев с телеканала ТНТ выступит в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Стендап-концерты пройдут с 23 по 25 ноября. Об этом говорится на официальном сайте Соболева. «Выступление в Ханты-Мансийске пройдет 23 ноября в КДЦ „Октябрь“, а на следующий день концерт Соболева запланирован в театре СурГУ. В нижневартовском ДК „Октябрь“ комик выступит 25 ноября», — говорится в афише на сайте. Соболев известен участием в проектах телеканала ТНТ «Смех без правил» и «Убойная лига», а также своей карьерой в стендапе. Он же является резидентом Comedy Club. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в сентябре проходили выступления сразу двух звезд российского стендапа. Тогда речь шла о концертах российского комика Сергея Орлова и стендапера ТНТ Павла Дедищева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...