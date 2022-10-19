Звезда ТНТ выступит сразу в трех городах ХМАО

Комик Илья Соболев с телеканала ТНТ выступит в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Стендап-концерты пройдут с 23 по 25 ноября. Об этом говорится на официальном сайте Соболева.
«Выступление в Ханты-Мансийске пройдет 23 ноября в КДЦ „Октябрь“, а на следующий день концерт Соболева запланирован в театре СурГУ. В нижневартовском ДК „Октябрь“ комик выступит 25 ноября», — говорится в афише на сайте.
Соболев известен участием в проектах телеканала ТНТ «Смех без правил» и «Убойная лига», а также своей карьерой в стендапе. Он же является резидентом Comedy Club.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в сентябре проходили выступления сразу двух звезд российского стендапа. Тогда речь шла о концертах российского комика Сергея Орлова и стендапера ТНТ Павла Дедищева.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney