Немцы испугались, что Шольц превращается в Зеленского

20 октября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Комментаторы Die Welt уверены в том, что Шольц рискует сделать Германию более зависимой Фото: Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, DenzelBundesregierung\Denzel новость из сюжета Газовый кризис в Европе Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление канцера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин считает европейцев слабыми, «хотя это не так». По их мнению, Шольц начал вести себя как президент Украины Владимир Зеленский. «Шольц идет по профессиональным стопам Зеленского. Просто невероятно», — прокомментировал пользователь. К нему присоединился комментатор, отметивший пренебрежительное отношение канцлера к своему народу: «Мистеру Шольцу и правительству плевать на тот факт, что простые люди не могут заплатить за эту великую независимость, несмотря на творческие спасательные пакеты из левого и правого карманов». «Сколько свечей каждый день тушит Олаф Шольц, чтобы зима не превратилась в разгром? Все пойдет наперекосяк самое позднее, когда другие страны потребуют солидарности и захотят получать газ из наших хранилищ», — заявил Райнер В. Следующий пользователь добавляет: «Давайте придерживаться фактов: мы освободились от зависимости и вошли в новую (и, кстати, гораздо более дорогую) зависимость!» «Недоступные цены, потребительские бедствия и инфляция не включены в его отчет. Что это? Это замалчивание фактов, мешающих его взглядам», — отметил еще один критик. Он также добавил, что Шольц планирует продать часть порта «Гамбург» Китаю. Тем самым он рискует сделать Германию еще более зависимой. После начала спецоперации на Украине многие страны Европы наложили на Россию множество санкций. Среди ограничений было введение потолка цен на российские нефть и газ. В ответ на такие меры, РФ отказалась поставлять энергоресурсы странам, поддержавшим введение потолка цен. Из-за этого в Европе начался крупный энергетический кризис.

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление канцера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин считает европейцев слабыми, «хотя это не так». По их мнению, Шольц начал вести себя как президент Украины Владимир Зеленский. «Шольц идет по профессиональным стопам Зеленского. Просто невероятно», — прокомментировал пользователь. К нему присоединился комментатор, отметивший пренебрежительное отношение канцлера к своему народу: «Мистеру Шольцу и правительству плевать на тот факт, что простые люди не могут заплатить за эту великую независимость, несмотря на творческие спасательные пакеты из левого и правого карманов». «Сколько свечей каждый день тушит Олаф Шольц, чтобы зима не превратилась в разгром? Все пойдет наперекосяк самое позднее, когда другие страны потребуют солидарности и захотят получать газ из наших хранилищ», — заявил Райнер В. Следующий пользователь добавляет: «Давайте придерживаться фактов: мы освободились от зависимости и вошли в новую (и, кстати, гораздо более дорогую) зависимость!» «Недоступные цены, потребительские бедствия и инфляция не включены в его отчет. Что это? Это замалчивание фактов, мешающих его взглядам», — отметил еще один критик. Он также добавил, что Шольц планирует продать часть порта «Гамбург» Китаю. Тем самым он рискует сделать Германию еще более зависимой. После начала спецоперации на Украине многие страны Европы наложили на Россию множество санкций. Среди ограничений было введение потолка цен на российские нефть и газ. В ответ на такие меры, РФ отказалась поставлять энергоресурсы странам, поддержавшим введение потолка цен. Из-за этого в Европе начался крупный энергетический кризис.