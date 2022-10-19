На пермский шабаш ведьм запретили вход мужчинам

20 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

На шабаше карты подскажут путь Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми соберется шабаш ведьм, но попасть на него смогут только женщины. Об этом рассказала организатор встречи Юлия Маслова. «В атмосфере самой мистической точки года — Хэллоуина — мы соберемся в женской компании, чтобы пообщаться и зарядиться энергией перед долгой зимой. Знакомство с магическим танцем трайбл и древним искусством мехенди, ярмарка необычных изделий ручной работы — для каждой найдется что-то интересное, и каждая узнает что-то новое о себе и о мире вокруг», — пишет она в соцсетях. Мероприятие будет закрытым, попасть на него смогут женщины, которые лично обратятся к Юлии. Среди экспертов встречи — мастера Таро, художники, психологи и бизнес-тренеры.

В Перми соберется шабаш ведьм, но попасть на него смогут только женщины. Об этом рассказала организатор встречи Юлия Маслова. «В атмосфере самой мистической точки года — Хэллоуина — мы соберемся в женской компании, чтобы пообщаться и зарядиться энергией перед долгой зимой. Знакомство с магическим танцем трайбл и древним искусством мехенди, ярмарка необычных изделий ручной работы — для каждой найдется что-то интересное, и каждая узнает что-то новое о себе и о мире вокруг», — пишет она в соцсетях. Мероприятие будет закрытым, попасть на него смогут женщины, которые лично обратятся к Юлии. Среди экспертов встречи — мастера Таро, художники, психологи и бизнес-тренеры.