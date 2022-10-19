19 октября 2022

На пермский шабаш ведьм запретили вход мужчинам

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Кофейня
На шабаше карты подскажут путь Фото:

В Перми соберется шабаш ведьм, но попасть на него смогут только женщины. Об этом рассказала организатор встречи Юлия Маслова.

«В атмосфере самой мистической точки года — Хэллоуина — мы соберемся в женской компании, чтобы пообщаться и зарядиться энергией перед долгой зимой. Знакомство с магическим танцем трайбл и древним искусством мехенди, ярмарка необычных изделий ручной работы — для каждой найдется что-то интересное, и каждая узнает что-то новое о себе и о мире вокруг», — пишет она в соцсетях.

Мероприятие будет закрытым, попасть на него смогут женщины, которые лично обратятся к Юлии. Среди экспертов встречи — мастера Таро, художники, психологи и бизнес-тренеры.

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В Перми соберется шабаш ведьм, но попасть на него смогут только женщины. Об этом рассказала организатор встречи Юлия Маслова. «В атмосфере самой мистической точки года — Хэллоуина — мы соберемся в женской компании, чтобы пообщаться и зарядиться энергией перед долгой зимой. Знакомство с магическим танцем трайбл и древним искусством мехенди, ярмарка необычных изделий ручной работы — для каждой найдется что-то интересное, и каждая узнает что-то новое о себе и о мире вокруг», — пишет она в соцсетях. Мероприятие будет закрытым, попасть на него смогут женщины, которые лично обратятся к Юлии. Среди экспертов встречи — мастера Таро, художники, психологи и бизнес-тренеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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