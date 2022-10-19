Губернатор ХМАО встретилась с вице-премьером правительства РФ

20 октября 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Встреча связана с подготовкой международного IT форума в Ханты-Мансийске в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Политики обсудили подготовку международного IT-форума, который пройдет в Ханты-Мансийске в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Губернатор обсудила с Дмитрием Николаевичем (вице-премьер правительства РФ-прим. URA.RU) заявку автономного округа на создание межвузовского кампуса (в составе Научно-технологического центра «ЮНИТИ Парк» в Сургуте), а также подготовку следующего Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в Ханты-Мансийске в 2023 году», — сообщили в департаменте.



Также в Москве Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с генеральным директором АО «Корпорация «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. «Пилотным проектом сотрудничества может стать реконструкция здания гостиницы «Югра» в Ханты-Мансийске», — сказали в департаменте. Соглашение с корпорацией направлено на развитие туристической инфраструктуры в регионе, привлечение инвестиций для развития этого сектора экономики. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова решает вопрос с предоставлением мобильной бани и саперных лопаток для мобилизованных югорчан, которые сейчас находятся в учебном центре Елани. Вопрос поднял руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Политики обсудили подготовку международного IT-форума, который пройдет в Ханты-Мансийске в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Губернатор обсудила с Дмитрием Николаевичем (вице-премьер правительства РФ-прим. URA.RU) заявку автономного округа на создание межвузовского кампуса (в составе Научно-технологического центра «ЮНИТИ Парк» в Сургуте), а также подготовку следующего Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в Ханты-Мансийске в 2023 году», — сообщили в департаменте. Также в Москве Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с генеральным директором АО «Корпорация «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. «Пилотным проектом сотрудничества может стать реконструкция здания гостиницы «Югра» в Ханты-Мансийске», — сказали в департаменте. Соглашение с корпорацией направлено на развитие туристической инфраструктуры в регионе, привлечение инвестиций для развития этого сектора экономики. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова решает вопрос с предоставлением мобильной бани и саперных лопаток для мобилизованных югорчан, которые сейчас находятся в учебном центре Елани. Вопрос поднял руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов.