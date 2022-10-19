В Челябинской области построят 3 млн квадратных метров нового жилья

В Челябинской области в рамках проектов Комплексного развития территорий (КРТ) до 2030 года введут в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров жилья. Об этом рассказал заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов, сообщается на сайте корпорации.
«В Челябинской области и других субъектах РФ мы видим конкретные результаты применения нового закона о КРТ. Одновременно наши собственные механизмы, аукционы „за долю“ и градостроительная подготовка участков, делают комплексное развитие территорий привлекательным для инвесторов. Уже скоро на месте пустырей появятся благоустроенные кварталы с необходимой инфраструктурой, а значит, повысится качество жизни людей», — заявил Филиппов.
Сейчас в Челябинской области при участии «ДОМ.РФ» реализуются 33 проекта жилищного строительства. Из них пять проектов КРТ будут созданы в Сосновском районе, Челябинске и Магнитогорске. Общая площадь участков — 57,6 га. Градостроительный потенциал проектов в этом случае составит 419 тысяч квадратных метров жилья.
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