Все мобилизованные тюменцы получат по 100 тысяч рублей от властей автоматически

Выплату получат все тюменцы, мобилизованные с 21 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Единовременные выплаты в 100 тысяч рублей, которые мобилизованным тюменцам пообещал губернатор Александр Моор, зачислят на счета граждан автоматически. Информация содержится в постановлении правительства региона, опубликованном на официальном портале правовой информации. Деньги получат все те, кого мобилизовали с 21 сентября.

«Единовременная выплата в 100 тысяч рублей предоставляется гражданам РФ, призванным военным комиссариатом Тюменской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ. Осуществляется на основании сведений, формируемых военным комиссариатом, в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений, путем перечисления на счет гражданина», — говорится в тексте постановления.

Ранее данный документ регулировал выплаты для тюменских военнослужащих, заключивших контракты. Теперь список получателей дополнили мобилизованными. Таким образом, деньги тюменцы будут получать автоматически, как только военный комиссариат передаст их данные властям.

Постановление имеет обратную силу. Оно распространяется на всех мобилизованных, призванных на службу с 21 сентября 2022 года.