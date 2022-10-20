В 100 километрах от Екатеринбурга на берегу озера продается резиденция с 21-й комнатой и вертолетной площадкой (фото из архива) Фото: Сергей Леонов © URA.RU

На берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу резиденцию площадью 926 квадратных метров с 21-й комнатой. Усадьбу с художественной росписью на фасаде и балюстрадой продают за 180 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Циан».

«Роскошная резиденция на берегу озера площадью 926 квадратных метров! Усадьба с художественной росписью на фасаде и балюстрадой, где есть 21 жилая комната и девять подсобных помещений, а также двухэтажный гостевой дом площадью 200 квадратных метров, русская баня и вертолетная площадка», — говорится в объявлении.

Общая площадь участка — 2,7 га, половина территории — это лес с вековыми елями и кедрами. Береговая линия озера Таватуй тянется 250 метров, есть собственный пляж. У дома один собственник, он гарантирует юридическую чистоту сделки. Стоимость недвижимости — 180 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что вдова экс-директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова продала его дом в элитном поселке «Галактика», который считался самым дорогим коттеджем Екатеринбурга. Его начальная цена составляла 265 млн рублей.