20 октября 2022

Под Екатеринбургом выставили на продажу резиденцию за 180 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттедж и земельный участок председателя Общественной палаты ЧО Вячеслава Скворцова. Челябинск
В 100 километрах от Екатеринбурга на берегу озера продается резиденция с 21-й комнатой и вертолетной площадкой (фото из архива) Фото:

На берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу резиденцию площадью 926 квадратных метров с 21-й комнатой. Усадьбу с художественной росписью на фасаде и балюстрадой продают за 180 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Циан».

«Роскошная резиденция на берегу озера площадью 926 квадратных метров! Усадьба с художественной росписью на фасаде и балюстрадой, где есть 21 жилая комната и девять подсобных помещений, а также двухэтажный гостевой дом площадью 200 квадратных метров, русская баня и вертолетная площадка», — говорится в объявлении.

Общая площадь участка — 2,7 га, половина территории — это лес с вековыми елями и кедрами. Береговая линия озера Таватуй тянется 250 метров, есть собственный пляж. У дома один собственник, он гарантирует юридическую чистоту сделки. Стоимость недвижимости — 180 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что вдова экс-директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова продала его дом в элитном поселке «Галактика», который считался самым дорогим коттеджем Екатеринбурга. Его начальная цена составляла 265 млн рублей.

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На берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу резиденцию площадью 926 квадратных метров с 21-й комнатой. Усадьбу с художественной росписью на фасаде и балюстрадой продают за 180 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Циан». «Роскошная резиденция на берегу озера площадью 926 квадратных метров! Усадьба с художественной росписью на фасаде и балюстрадой, где есть 21 жилая комната и девять подсобных помещений, а также двухэтажный гостевой дом площадью 200 квадратных метров, русская баня и вертолетная площадка», — говорится в объявлении. Общая площадь участка — 2,7 га, половина территории — это лес с вековыми елями и кедрами. Береговая линия озера Таватуй тянется 250 метров, есть собственный пляж. У дома один собственник, он гарантирует юридическую чистоту сделки. Стоимость недвижимости — 180 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что вдова экс-директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова продала его дом в элитном поселке «Галактика», который считался самым дорогим коттеджем Екатеринбурга. Его начальная цена составляла 265 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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