Вдова экс-директора УГМК продала самый дорогой дом Екатеринбурга

16 августа 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Владимир Белоглазов был одним из известнейших менеджеров региона Фото: Анна Майорова © URA.RU Вдова экс-директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова продала его дом в элитном поселке «Галактика», который считался самым дорогим коттеджем Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали два источника. Их слова подтверждаются тем, что объявление о продаже исчезло с сайта агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры». «Покупателя долго не могли найти — почти год. Сделку закрыли около месяца назад», — рассказал один из собеседников агентства. Сумму, за которую удалось реализовать объект, он не назвал. Как писало URA.RU, начальная цена составляла 265 миллионов рублей. Коттедж состоит из двух этажей. Его площадь — 800 квадратных метров, а размер земельного участка — 30 соток, он самый большой в поселке. Новость по теме В Екатеринбурге продают VIP-дом покойного друга мэра. Это самый дорогой коттедж в городе Корреспондент обратился за комментарием к директору агентства недвижимости Наталье Кулиговской. Ответ от нее на момент публикации не поступил. Владимир Белоглазов, работавший директором УГМК с 2002 года, скончался в Москве в феврале 2021-го. Он был известен не только как топ-менеджер УГМК, но и как друг мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. По слухам, их связывала не только работа (до перехода в мэрию Орлов отвечал в областном правительстве за контакты с ФПГ), но и хобби — охота. В ноябре 2021-го Орлов присвоил имя Белоглазова одному из бульваров Орджоникидзевского района, который проектирует УГМК. Это решение вызвало резонанс. Начальная цена двухэтажного коттеджа составляла 263 млн рублей Фото: агентство недвижимости «Кулиговская и партнеры» Фото: агентство недвижимости «Кулиговская и партнеры» Фото: агентство недвижимости «Кулиговская и партнеры»

Вдова экс-директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова продала его дом в элитном поселке «Галактика», который считался самым дорогим коттеджем Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали два источника. Их слова подтверждаются тем, что объявление о продаже исчезло с сайта агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры». «Покупателя долго не могли найти — почти год. Сделку закрыли около месяца назад», — рассказал один из собеседников агентства. Сумму, за которую удалось реализовать объект, он не назвал. Как писало URA.RU, начальная цена составляла 265 миллионов рублей. Коттедж состоит из двух этажей. Его площадь — 800 квадратных метров, а размер земельного участка — 30 соток, он самый большой в поселке. Корреспондент обратился за комментарием к директору агентства недвижимости Наталье Кулиговской. Ответ от нее на момент публикации не поступил. Владимир Белоглазов, работавший директором УГМК с 2002 года, скончался в Москве в феврале 2021-го. Он был известен не только как топ-менеджер УГМК, но и как друг мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. По слухам, их связывала не только работа (до перехода в мэрию Орлов отвечал в областном правительстве за контакты с ФПГ), но и хобби — охота. В ноябре 2021-го Орлов присвоил имя Белоглазова одному из бульваров Орджоникидзевского района, который проектирует УГМК. Это решение вызвало резонанс.