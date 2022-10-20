В Белгородской области у ребенка в руках взорвался дрон ВСУ

21 октября 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Дрон ВСУ сдетонировал в руках у ребенка, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородском районе в руках у девятилетнего ребенка взорвалось устройство, похожее на дрон, который используют украинские боевики для атак на гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подросток доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей, уточнил Гладков. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Белгородскую область запрещенными минами «Лепесток». Из-за таких обстрелов страдают исключительно мирные жители, рассказал URA.RU сапер. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.

В Белгородском районе в руках у девятилетнего ребенка взорвалось устройство, похожее на дрон, который используют украинские боевики для атак на гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подросток доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей, уточнил Гладков. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Белгородскую область запрещенными минами «Лепесток». Из-за таких обстрелов страдают исключительно мирные жители, рассказал URA.RU сапер. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.