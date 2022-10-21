Для представительства ЯНАО в Тюмени нашли нового руководителя

21 октября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Представительство ЯНАО в Тюмени возглавит новый руководитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новым руководителем представительства ЯНАО в Тюмени станет Андрей Коваль, до этого занимавший должность замглавы управделами администрации Нового Уренгоя, а еще раньше — в прокуратуре газовой столицы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству. «Коваль достаточно твердый, системный человек. У него в Новом Уренгое все было разложено по полочкам. С заместителем Еленой Литовченко, тоже, кстати, из прокурорских, получится результативный тандем. Сейчас Елена Николаевна тащит все на своих плечах. Учитывая, что на представительство свалилась практически вся работа по поставкам для мобилизованных, такое усиление будет очень кстати. Для губернатора нормальное обеспечение ямальских военнослужащих крайне важно, значит, будет ставить надежного человека», — делятся источники. Инсайдеры, близкие к властным кругам ЯНАО, называют Коваля «подходящей кандидатурой». Он все еще не утратил «выправку силовика», а работа управделами в одном из крупнейших городов Ямала образовала необходимые обширные связи в окружных структурах. В пресс-службе губернатора Ямала подтвердили, что кандидатура Коваля рассматривается. Решение будет принято в ближайшее время. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов снял с должности прежнего руководителя представительства Виктора Аленина. Причиной отставки стало отсутствие слаженной работы по поручению Артюхова по поддержке мобилизованных ямальцев, проходивших обучение в учебном центре в Тюмени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым руководителем представительства ЯНАО в Тюмени станет Андрей Коваль, до этого занимавший должность замглавы управделами администрации Нового Уренгоя, а еще раньше — в прокуратуре газовой столицы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству. «Коваль достаточно твердый, системный человек. У него в Новом Уренгое все было разложено по полочкам. С заместителем Еленой Литовченко, тоже, кстати, из прокурорских, получится результативный тандем. Сейчас Елена Николаевна тащит все на своих плечах. Учитывая, что на представительство свалилась практически вся работа по поставкам для мобилизованных, такое усиление будет очень кстати. Для губернатора нормальное обеспечение ямальских военнослужащих крайне важно, значит, будет ставить надежного человека», — делятся источники. Инсайдеры, близкие к властным кругам ЯНАО, называют Коваля «подходящей кандидатурой». Он все еще не утратил «выправку силовика», а работа управделами в одном из крупнейших городов Ямала образовала необходимые обширные связи в окружных структурах. В пресс-службе губернатора Ямала подтвердили, что кандидатура Коваля рассматривается. Решение будет принято в ближайшее время. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов снял с должности прежнего руководителя представительства Виктора Аленина. Причиной отставки стало отсутствие слаженной работы по поручению Артюхова по поддержке мобилизованных ямальцев, проходивших обучение в учебном центре в Тюмени.