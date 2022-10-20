20 октября 2022

«Ведомости»: Догузовой предложат пост в министерстве после упразднения Ростуризма

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Чекунков, Солодов Догузова. Санкт-Петербург, догузова зарина
Зарине Догузовой могут предложить продолжить курировать туристическую отрасль в РФ Фото:

После упразднения Ростуризма, туристическая отрасль будет курироваться профильным заместителем министра экономического развития РФ, кем может стать экс-глава федерального агентства Зарина Догузова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к кабмину.

Туристическая отрасль будет находиться на контроле профильного замглавы Минэкономразвития РФ, кем предложат стать экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой, считают собеседники газеты. «Для Зарины двери точно не закрыты», — уверяет один из источников.

Президент Росси Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Курировать отрасль продолжит вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, дополняет телеканал 360. Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что упразднение Ростуризма связано со сменой приоритетов в отрасли, передает «Национальная служба новостей».

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После упразднения Ростуризма, туристическая отрасль будет курироваться профильным заместителем министра экономического развития РФ, кем может стать экс-глава федерального агентства Зарина Догузова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к кабмину. Туристическая отрасль будет находиться на контроле профильного замглавы Минэкономразвития РФ, кем предложат стать экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой, считают собеседники газеты. «Для Зарины двери точно не закрыты», — уверяет один из источников. Президент Росси Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Курировать отрасль продолжит вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, дополняет телеканал 360. Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что упразднение Ростуризма связано со сменой приоритетов в отрасли, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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