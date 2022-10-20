«Ведомости»: Догузовой предложат пост в министерстве после упразднения Ростуризма

21 октября 2022 в 02:51 Размер текста - 17 +

Зарине Догузовой могут предложить продолжить курировать туристическую отрасль в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU После упразднения Ростуризма, туристическая отрасль будет курироваться профильным заместителем министра экономического развития РФ, кем может стать экс-глава федерального агентства Зарина Догузова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к кабмину. Туристическая отрасль будет находиться на контроле профильного замглавы Минэкономразвития РФ, кем предложат стать экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой, считают собеседники газеты. «Для Зарины двери точно не закрыты», — уверяет один из источников. Президент Росси Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Курировать отрасль продолжит вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, дополняет телеканал 360. Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что упразднение Ростуризма связано со сменой приоритетов в отрасли, передает «Национальная служба новостей».

После упразднения Ростуризма, туристическая отрасль будет курироваться профильным заместителем министра экономического развития РФ, кем может стать экс-глава федерального агентства Зарина Догузова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к кабмину. Туристическая отрасль будет находиться на контроле профильного замглавы Минэкономразвития РФ, кем предложат стать экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой, считают собеседники газеты. «Для Зарины двери точно не закрыты», — уверяет один из источников. Президент Росси Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Курировать отрасль продолжит вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, дополняет телеканал 360. Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что упразднение Ростуризма связано со сменой приоритетов в отрасли, передает «Национальная служба новостей».