«Ведомости»: Догузовой предложат пост в министерстве после упразднения Ростуризма

После упразднения Ростуризма, туристическая отрасль будет курироваться профильным заместителем министра экономического развития РФ, кем может стать экс-глава федерального агентства Зарина Догузова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к кабмину.
Туристическая отрасль будет находиться на контроле профильного замглавы Минэкономразвития РФ, кем предложат стать экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой, считают собеседники газеты. «Для Зарины двери точно не закрыты», — уверяет один из источников.
Президент Росси Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Курировать отрасль продолжит вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, дополняет телеканал 360. Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что упразднение Ростуризма связано со сменой приоритетов в отрасли, передает «Национальная служба новостей».
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После упразднения Ростуризма, туристическая отрасль будет курироваться профильным заместителем министра экономического развития РФ, кем может стать экс-глава федерального агентства Зарина Догузова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к кабмину. Туристическая отрасль будет находиться на контроле профильного замглавы Минэкономразвития РФ, кем предложат стать экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой, считают собеседники газеты. «Для Зарины двери точно не закрыты», — уверяет один из источников. Президент Росси Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Курировать отрасль продолжит вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, дополняет телеканал 360. Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что упразднение Ростуризма связано со сменой приоритетов в отрасли, передает «Национальная служба новостей».