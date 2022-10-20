В Пермском крае введут карантин из-за бешенства животных

В Куединском муниципальном округе Пермского края введут карантин из-за бешенства животных. Об этом говорится в постановлении правительства Пермского края от 20 октября.
«Установить карантин по бешенству животных на отдельной территории Куединского муниципального округа. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных в границах территории деревни Дойная», — говорится в постановлении.
На время карантина в эпизоотическом очаге запрещено лечить и перемещать больных животных, снимать шкуры с мертвых животных, посещать территорию посторонним людям и охотиться. Также в постановлении говорится, что на территории карантина запрещено проводить ярмарки животных и отлавливать их для вывоза в зоопарки.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели карантин по туберкулезу птиц. Эпизоотический очаг был обнаружен на территории личного подсобного хозяйства в Юргинском районе.
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