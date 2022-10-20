20 октября 2022
19 октября 2022

В Пермском крае введут карантин из-за бешенства животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, въезд запрещен, огонь, карантин, въезд закрыт
В эпизоотическом очаге запрещено лечить восприимчивых к бешенству животных Фото:

В Куединском муниципальном округе Пермского края введут карантин из-за бешенства животных. Об этом говорится в постановлении правительства Пермского края от 20 октября.

«Установить карантин по бешенству животных на отдельной территории Куединского муниципального округа. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных в границах территории деревни Дойная», — говорится в постановлении.

На время карантина в эпизоотическом очаге запрещено лечить и перемещать больных животных, снимать шкуры с мертвых животных, посещать территорию посторонним людям и охотиться. Также в постановлении говорится, что на территории карантина запрещено проводить ярмарки животных и отлавливать их для вывоза в зоопарки.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели карантин по туберкулезу птиц. Эпизоотический очаг был обнаружен на территории личного подсобного хозяйства в Юргинском районе.

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В Куединском муниципальном округе Пермского края введут карантин из-за бешенства животных. Об этом говорится в постановлении правительства Пермского края от 20 октября. «Установить карантин по бешенству животных на отдельной территории Куединского муниципального округа. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных в границах территории деревни Дойная», — говорится в постановлении. На время карантина в эпизоотическом очаге запрещено лечить и перемещать больных животных, снимать шкуры с мертвых животных, посещать территорию посторонним людям и охотиться. Также в постановлении говорится, что на территории карантина запрещено проводить ярмарки животных и отлавливать их для вывоза в зоопарки. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели карантин по туберкулезу птиц. Эпизоотический очаг был обнаружен на территории личного подсобного хозяйства в Юргинском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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