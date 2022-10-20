В Пермском крае введут карантин из-за бешенства животных

21 октября 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

В эпизоотическом очаге запрещено лечить восприимчивых к бешенству животных Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Куединском муниципальном округе Пермского края введут карантин из-за бешенства животных. Об этом говорится в постановлении правительства Пермского края от 20 октября. «Установить карантин по бешенству животных на отдельной территории Куединского муниципального округа. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных в границах территории деревни Дойная», — говорится в постановлении. На время карантина в эпизоотическом очаге запрещено лечить и перемещать больных животных, снимать шкуры с мертвых животных, посещать территорию посторонним людям и охотиться. Также в постановлении говорится, что на территории карантина запрещено проводить ярмарки животных и отлавливать их для вывоза в зоопарки. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели карантин по туберкулезу птиц. Эпизоотический очаг был обнаружен на территории личного подсобного хозяйства в Юргинском районе.

В Куединском муниципальном округе Пермского края введут карантин из-за бешенства животных. Об этом говорится в постановлении правительства Пермского края от 20 октября. «Установить карантин по бешенству животных на отдельной территории Куединского муниципального округа. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных в границах территории деревни Дойная», — говорится в постановлении. На время карантина в эпизоотическом очаге запрещено лечить и перемещать больных животных, снимать шкуры с мертвых животных, посещать территорию посторонним людям и охотиться. Также в постановлении говорится, что на территории карантина запрещено проводить ярмарки животных и отлавливать их для вывоза в зоопарки. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели карантин по туберкулезу птиц. Эпизоотический очаг был обнаружен на территории личного подсобного хозяйства в Юргинском районе.