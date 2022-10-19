В Тюменской области ввели карантин из-за мертвых птиц с опасным заболеванием

В районе Тюменской области объявили карантин по туберкулезу птиц

20 октября 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

У мертвых куриц обнаружили туберкулез Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Карантин по туберкулезу птиц введен на территории личного подсобного хозяйства в Юргинском районе Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ветеринарии региона. «В связи с выявлением в трупах домашней птицы бактерий Mycobacterium avium, установлен карантин по туберкулезу птиц в эпизоотическом очаге. Он расположен на территории личного подсобного хозяйства Юргинского района Тюменской области», — сообщает управление ветеринарии региона. В ведомстве отметили, что признаками заболевания у птиц являются снижение яйценоскости, истощение, хромота, диарея, желтый цвет слизистой и кожи. Владельцев просят сообщать в ветслужбу о проявлении этих симптомов у домашней птицы, либо о смерти животных. Ранее URA.RU писало о вспышке птичьего гриппа, который в 2021 году нашли на одной из крупнейших птицефабрик — «Боровской». Из-за болезни предприятию пришлось уничтожить поголовье и проводить обработку, что надолго остановило его работу.

Карантин по туберкулезу птиц введен на территории личного подсобного хозяйства в Юргинском районе Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ветеринарии региона. «В связи с выявлением в трупах домашней птицы бактерий Mycobacterium avium, установлен карантин по туберкулезу птиц в эпизоотическом очаге. Он расположен на территории личного подсобного хозяйства Юргинского района Тюменской области», — сообщает управление ветеринарии региона. В ведомстве отметили, что признаками заболевания у птиц являются снижение яйценоскости, истощение, хромота, диарея, желтый цвет слизистой и кожи. Владельцев просят сообщать в ветслужбу о проявлении этих симптомов у домашней птицы, либо о смерти животных. Ранее URA.RU писало о вспышке птичьего гриппа, который в 2021 году нашли на одной из крупнейших птицефабрик — «Боровской». Из-за болезни предприятию пришлось уничтожить поголовье и проводить обработку, что надолго остановило его работу.