19 октября 2022
18 октября 2022

В Тюменской области ввели карантин из-за мертвых птиц с опасным заболеванием

В районе Тюменской области объявили карантин по туберкулезу птиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Страусиная ферма. Пермь, петух, курица, курятник
У мертвых куриц обнаружили туберкулез Фото:

Карантин по туберкулезу птиц введен на территории личного подсобного хозяйства в Юргинском районе Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ветеринарии региона.

«В связи с выявлением в трупах домашней птицы бактерий Mycobacterium avium, установлен карантин по туберкулезу птиц в эпизоотическом очаге. Он расположен на территории личного подсобного хозяйства Юргинского района Тюменской области», — сообщает управление ветеринарии региона.

В ведомстве отметили, что признаками заболевания у птиц являются снижение яйценоскости, истощение, хромота, диарея, желтый цвет слизистой и кожи. Владельцев просят сообщать в ветслужбу о проявлении этих симптомов у домашней птицы, либо о смерти животных.

Ранее URA.RU писало о вспышке птичьего гриппа, который в 2021 году нашли на одной из крупнейших птицефабрик — «Боровской». Из-за болезни предприятию пришлось уничтожить поголовье и проводить обработку, что надолго остановило его работу.

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Карантин по туберкулезу птиц введен на территории личного подсобного хозяйства в Юргинском районе Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ветеринарии региона. «В связи с выявлением в трупах домашней птицы бактерий Mycobacterium avium, установлен карантин по туберкулезу птиц в эпизоотическом очаге. Он расположен на территории личного подсобного хозяйства Юргинского района Тюменской области», — сообщает управление ветеринарии региона. В ведомстве отметили, что признаками заболевания у птиц являются снижение яйценоскости, истощение, хромота, диарея, желтый цвет слизистой и кожи. Владельцев просят сообщать в ветслужбу о проявлении этих симптомов у домашней птицы, либо о смерти животных. Ранее URA.RU писало о вспышке птичьего гриппа, который в 2021 году нашли на одной из крупнейших птицефабрик — «Боровской». Из-за болезни предприятию пришлось уничтожить поголовье и проводить обработку, что надолго остановило его работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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