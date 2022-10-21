Премьер Бельгии Де Кроо: ЕС рассматривает создание картеля для импорта газа

21 октября 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Европа может создать картель для импорта газа, заявил Александер Де Кроо Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Страны Европейского союза на саммите продолжат рассматривать идею о создании европейского картеля для закупок газа. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. «Надо понимать, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании. Здесь есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Я считаю важным сначала сделать это для 15% [от общего объема импорта], а потом мы посмотрим, как это можно будет развить», — передает слова Александера Де Кроо ТАСС. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Ранее сообщалось, что Евросоюз определился с мерами по борьбе с энергетическом кризисом в Европе. Еврокомиссия предложила странам ЕС делиться газом и ограничить цены на бирже, дополняет RT.

Страны Европейского союза на саммите продолжат рассматривать идею о создании европейского картеля для закупок газа. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. «Надо понимать, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании. Здесь есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Я считаю важным сначала сделать это для 15% [от общего объема импорта], а потом мы посмотрим, как это можно будет развить», — передает слова Александера Де Кроо ТАСС. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Ранее сообщалось, что Евросоюз определился с мерами по борьбе с энергетическом кризисом в Европе. Еврокомиссия предложила странам ЕС делиться газом и ограничить цены на бирже, дополняет RT.