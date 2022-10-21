Премьер Бельгии Де Кроо: ЕС рассматривает создание картеля для импорта газа

Страны Европейского союза на саммите продолжат рассматривать идею о создании европейского картеля для закупок газа. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
«Надо понимать, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании. Здесь есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Я считаю важным сначала сделать это для 15% [от общего объема импорта], а потом мы посмотрим, как это можно будет развить», — передает слова Александера Де Кроо ТАСС.
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Страны Европейского союза на саммите продолжат рассматривать идею о создании европейского картеля для закупок газа. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. «Надо понимать, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании. Здесь есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Я считаю важным сначала сделать это для 15% [от общего объема импорта], а потом мы посмотрим, как это можно будет развить», — передает слова Александера Де Кроо ТАСС. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Ранее сообщалось, что Евросоюз определился с мерами по борьбе с энергетическом кризисом в Европе. Еврокомиссия предложила странам ЕС делиться газом и ограничить цены на бирже, дополняет RT.