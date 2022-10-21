Премьер Бельгии Де Кроо: ЕС рассматривает создание картеля для импорта газа

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Клипарт. Греция. Крит, флаг евросоюза
Европа может создать картель для импорта газа, заявил Александер Де Кроо Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Страны Европейского союза на саммите продолжат рассматривать идею о создании европейского картеля для закупок газа. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«Надо понимать, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании. Здесь есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Я считаю важным сначала сделать это для 15% [от общего объема импорта], а потом мы посмотрим, как это можно будет развить», — передает слова Александера Де Кроо ТАСС.

Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Ранее сообщалось, что Евросоюз определился с мерами по борьбе с энергетическом кризисом в Европе. Еврокомиссия предложила странам ЕС делиться газом и ограничить цены на бирже, дополняет RT.

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Страны Европейского союза на саммите продолжат рассматривать идею о создании европейского картеля для закупок газа. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. «Надо понимать, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании. Здесь есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Я считаю важным сначала сделать это для 15% [от общего объема импорта], а потом мы посмотрим, как это можно будет развить», — передает слова Александера Де Кроо ТАСС. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Ранее сообщалось, что Евросоюз определился с мерами по борьбе с энергетическом кризисом в Европе. Еврокомиссия предложила странам ЕС делиться газом и ограничить цены на бирже, дополняет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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