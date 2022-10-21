Евросоюз определился с мерами по борьбе с энергетическим кризисом

21 октября 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

Страны ЕС договорились об антикризисных мерах, заявил Шарль Мишель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Лидеры стран Европейского союза достигли общего соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом. Об этом сообщает глава Евросовета Шарль Мишель. «Евросоюз достиг соглашения по энергетике. <…> Договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергоносители для населения и предприятий», — написал Шарль Мишель в Twitter (заблокирован в РФ). Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Ранее в Эстонии назвали главных виновников энергокризиса в Европе. Хуберт Фукс также отметил, что энергокризис возник в результате введения антироссийских санкций. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин «победит» Европу, если в ЕС произойдет раскол из-за энергокризиса.

Лидеры стран Европейского союза достигли общего соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом. Об этом сообщает глава Евросовета Шарль Мишель. «Евросоюз достиг соглашения по энергетике. <…> Договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергоносители для населения и предприятий», — написал Шарль Мишель в Twitter (заблокирован в РФ). Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Ранее в Эстонии назвали главных виновников энергокризиса в Европе. Хуберт Фукс также отметил, что энергокризис возник в результате введения антироссийских санкций. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин «победит» Европу, если в ЕС произойдет раскол из-за энергокризиса.