Евросоюз определился с мерами по борьбе с энергетическим кризисом

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Страны ЕС договорились об антикризисных мерах, заявил Шарль Мишель Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Лидеры стран Европейского союза достигли общего соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом. Об этом сообщает глава Евросовета Шарль Мишель.

«Евросоюз достиг соглашения по энергетике. <…> Договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергоносители для населения и предприятий», — написал Шарль Мишель в Twitter (заблокирован в РФ).

Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Ранее в Эстонии назвали главных виновников энергокризиса в Европе. Хуберт Фукс также отметил, что энергокризис возник в результате введения антироссийских санкций. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин «победит» Европу, если в ЕС произойдет раскол из-за энергокризиса.

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Лидеры стран Европейского союза достигли общего соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом. Об этом сообщает глава Евросовета Шарль Мишель. «Евросоюз достиг соглашения по энергетике. <…> Договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергоносители для населения и предприятий», — написал Шарль Мишель в Twitter (заблокирован в РФ). Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Ранее в Эстонии назвали главных виновников энергокризиса в Европе. Хуберт Фукс также отметил, что энергокризис возник в результате введения антироссийских санкций. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин «победит» Европу, если в ЕС произойдет раскол из-за энергокризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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