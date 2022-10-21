Екатеринбург попал в топ дорогих городов по мнению жителей

Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге, сообщили авторы исследования — компания SuperJob.
«Москва, Уфа и Краснодар возглавили рейтинг самых дорогих городов России. В десятку вошли также Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград и Екатеринбург», — цитирует РБК авторов рейтинга.
За то, что Екатеринбург — дорогой город, высказались 47% респондентов. Опрос проводили с 8 июля по 18 октября среди экономически активного населения старше 18 лет. На последних местах в рейтинге — Пермь, где лишь 35% жителей считают город дорогим, и Челябинск (24%).
Ранее URA.RU публиковало результаты другого опроса — половина жителей Екатеринбурга поддержала отмену новогодних праздников из-за проходящей на Украине спецоперации РФ. Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот год поддержал каждый второй житель Екатеринбурга (51%).
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Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге, сообщили авторы исследования — компания SuperJob. «Москва, Уфа и Краснодар возглавили рейтинг самых дорогих городов России. В десятку вошли также Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград и Екатеринбург», — цитирует РБК авторов рейтинга. За то, что Екатеринбург — дорогой город, высказались 47% респондентов. Опрос проводили с 8 июля по 18 октября среди экономически активного населения старше 18 лет. На последних местах в рейтинге — Пермь, где лишь 35% жителей считают город дорогим, и Челябинск (24%). Ранее URA.RU публиковало результаты другого опроса — половина жителей Екатеринбурга поддержала отмену новогодних праздников из-за проходящей на Украине спецоперации РФ. Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот год поддержал каждый второй житель Екатеринбурга (51%).