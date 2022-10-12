Половина екатеринбуржцев поддержали отмену новогодних гуляний

SuperJob: 51% жителей Екатеринбурга поддержали отмену новогодних праздников из-за СВО

13 октября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

За отказ от новогодних праздников выступили 51% екатеринбуржцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Половина жителей Екатеринбурга поддерживают отмену новогодних праздников из-за проходящей на Украине спецоперации РФ. Об этом свидетельствуют данные, полученные после опроса горожан российской онлайн-платформой SuperJob. «Новогодние корпоративы пока планируют 4 из 10 работодателей. Новый год будут отмечать в офисе 17%, еще 18% готовят вечеринку в ресторане, а 1% планирует поездку за город», — сообщает SuperJob. Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот год поддержал каждый второй житель Екатеринбурга (51%). Причем женщины выступают чаще за отмену новогодних праздников, чем мужчины, отмечено в исследовании. Ранее сообщалось, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал чиновников из других регионов, отменивших новогодние праздники на фоне спецоперации РФ на Украине. Мэр объяснил, что, по его мнению, у детей и взрослых «должен быть повод чему-то порадоваться».

Половина жителей Екатеринбурга поддерживают отмену новогодних праздников из-за проходящей на Украине спецоперации РФ. Об этом свидетельствуют данные, полученные после опроса горожан российской онлайн-платформой SuperJob. «Новогодние корпоративы пока планируют 4 из 10 работодателей. Новый год будут отмечать в офисе 17%, еще 18% готовят вечеринку в ресторане, а 1% планирует поездку за город», — сообщает SuperJob. Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот год поддержал каждый второй житель Екатеринбурга (51%). Причем женщины выступают чаще за отмену новогодних праздников, чем мужчины, отмечено в исследовании. Ранее сообщалось, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал чиновников из других регионов, отменивших новогодние праздники на фоне спецоперации РФ на Украине. Мэр объяснил, что, по его мнению, у детей и взрослых «должен быть повод чему-то порадоваться».