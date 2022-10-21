В Киеве, Днепре и Харькове объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога в Киеве объявлена 21 октября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве объявлена воздушная тревога утром 21 октября. Об этом сообщили власти города.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», — сообщается в telegram-канале Киевской городской администрации. Также воздушная тревога сейчас в Днепропетровской и Харьковской областях.

Днем ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. 10 октября Вооруженные силы России нанесли массированные удары по инфраструктуре систем военного управления, связи и энергетики Украины. Эти действия стали ответом России на теракт с подрывом Крымского моста.

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В Киеве объявлена воздушная тревога утром 21 октября. Об этом сообщили власти города. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», — сообщается в telegram-канале Киевской городской администрации. Также воздушная тревога сейчас в Днепропетровской и Харьковской областях. Днем ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. 10 октября Вооруженные силы России нанесли массированные удары по инфраструктуре систем военного управления, связи и энергетики Украины. Эти действия стали ответом России на теракт с подрывом Крымского моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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