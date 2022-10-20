Пермский театр открыл свой университет

В пермском Театре-Театре начинают обучать театральных менеджеров

Важно не только создавать спектакли, но и коммуницировать со зрителем, уверены в ТТ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми академический Театр-Театр запустил собственную программу по обучению менеджеров. Занятия будут проходить онлайн, а студенты получат систематизированные знания, базовые принципы, глубокую аналитику и полную структуру, по которой можно двигаться и выстраивать эффективную работу театрального менеджера, говорит исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин.

«Мы с коллегами из Театра-Театра запускаем онлайн-университет для театральных менеджеров „Театр на 360“. Нам очень хочется, чтобы как можно больше театров становились круче, интересней и не только создавали хорошие спектакли, но и отлично коммуницировали со зрителем», — отмечает он в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас новый университет набирает первый курс. Занятия стартуют 15 декабря и продлятся три месяца. Кроме видео-уроков слушателей ждут домашние задания и поддержка экспертов в выполнении практических заданий.