Пермячку, пропавшую 1,5 года назад, нашли мертвой

Пропавшую искали с апреля 2021 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае нашли погибшей пропавшую жительницу Соликамска. Ее искали с весны 2021 года. Об этом сообщается в группе поиска пропавших «Регион 59».

«Тагиева Татьяна, г. Соликамск. Найдена. Погибла. Выражаем соболезнование родным и близким», — говорится в паблике.

Всех пользователей просят снять посты. Женщина пропала в апреле 2021 года. Тогда родственники сообщали, что она резко перестала выходить на связь.