20 октября 2022

Пермячку, пропавшую 1,5 года назад, нашли мертвой

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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, лес, рюкзаки, палатки, чп, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе
Пропавшую искали с апреля 2021 года Фото:

В Пермском крае нашли погибшей пропавшую жительницу Соликамска. Ее искали с весны 2021 года. Об этом сообщается в группе поиска пропавших «Регион 59».

«Тагиева Татьяна, г. Соликамск. Найдена. Погибла. Выражаем соболезнование родным и близким», — говорится в паблике.

Всех пользователей просят снять посты. Женщина пропала в апреле 2021 года. Тогда родственники сообщали, что она резко перестала выходить на связь.

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В Пермском крае нашли погибшей пропавшую жительницу Соликамска. Ее искали с весны 2021 года. Об этом сообщается в группе поиска пропавших «Регион 59». «Тагиева Татьяна, г. Соликамск. Найдена. Погибла. Выражаем соболезнование родным и близким», — говорится в паблике. Всех пользователей просят снять посты. Женщина пропала в апреле 2021 года. Тогда родственники сообщали, что она резко перестала выходить на связь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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