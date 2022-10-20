20 октября 2022
19 октября 2022

Житель ЯНАО пытался зарубить собутыльника за отказ выпить

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Рецидивист избил топором своего приятеля Фото:

Жителю города Надым (ЯНАО) вынесен приговор за попытку убийства собутыльника. Ранее 42-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности.

«По данным следствия и суда, 31 марта 2022 года в городе Надыме двое знакомых совместно распивали спиртные напитки в квартире. Ночью хозяин жилища разбудил гостя и предложил ему продолжить застолье, но тот отказался. Разозлившись на отказ, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов топором в область головы и рук, однако раненый гость смог выбежать на улицу, где ему на помощь пришли прохожие», — сообщает официальный сайт следственного управления СК РФ по ЯНАО.

Суд назначил виновному наказание за покушение на убийство. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало о жителе Лабытнанги (ЯНАО), получившем срок за удар полицейского ножом. Мужчина лишился свободы сроком на шесть лет.

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Жителю города Надым (ЯНАО) вынесен приговор за попытку убийства собутыльника. Ранее 42-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности. «По данным следствия и суда, 31 марта 2022 года в городе Надыме двое знакомых совместно распивали спиртные напитки в квартире. Ночью хозяин жилища разбудил гостя и предложил ему продолжить застолье, но тот отказался. Разозлившись на отказ, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов топором в область головы и рук, однако раненый гость смог выбежать на улицу, где ему на помощь пришли прохожие», — сообщает официальный сайт следственного управления СК РФ по ЯНАО. Суд назначил виновному наказание за покушение на убийство. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Лабытнанги (ЯНАО), получившем срок за удар полицейского ножом. Мужчина лишился свободы сроком на шесть лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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