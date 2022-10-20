Житель ЯНАО пытался зарубить собутыльника за отказ выпить

Рецидивист избил топором своего приятеля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителю города Надым (ЯНАО) вынесен приговор за попытку убийства собутыльника. Ранее 42-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности.

«По данным следствия и суда, 31 марта 2022 года в городе Надыме двое знакомых совместно распивали спиртные напитки в квартире. Ночью хозяин жилища разбудил гостя и предложил ему продолжить застолье, но тот отказался. Разозлившись на отказ, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов топором в область головы и рук, однако раненый гость смог выбежать на улицу, где ему на помощь пришли прохожие», — сообщает официальный сайт следственного управления СК РФ по ЯНАО.

Суд назначил виновному наказание за покушение на убийство. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало о жителе Лабытнанги (ЯНАО), получившем срок за удар полицейского ножом. Мужчина лишился свободы сроком на шесть лет.