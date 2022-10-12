В ЯНАО местный житель осужден за удар полицейского ножом в голову

Напавший с ножом на полицейского получил срок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники полиции города Лабытнанги (ЯНАО), 23 октября 2020 года были вызваны для проверки сигнала о незаконном проникновении в жилище. На месте оказался мужчина 1997 года рождения в состоянии алкогольного опьянения который вел себя агрессивно и нанес полицейскому удар ножом в голову.

«На требование прекратить противоправные деяния мужчина не реагировал и нанес один удар ножом полицейскому в область головы. Причинив тем самым физическую боль и телесное повреждение», — сообщает официальный сайт управления МВД РФ по ЯНАО.

В отношении нападавшего заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Городским судом города Лабытнанги (ЯНАО) мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало о подозреваемом в убийстве жителе Шурышкарского района (ЯНАО). Мужчина, ранее привлекавшийся за убийство, напал на полицейского, когда его доставляли в участок.