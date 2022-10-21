Украинское ТВ перешло на свечи из-за экономии электричества. Видео

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Предоткрытие ккт «Колизей» и показ фильма «Сила мечты». Екатеринбург, свечи, освещение, светильник, электричество
Граждан Украины попросили сделать все для сбережения электроэнергии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Телеканалы Украины перестали использовать электричество и перешли на свечи. Причиной тому стало требование президента Украины Владимира Зеленского экономить на электроэнергии.

«В столице и области граждан попросили сделать все для сбережения энергии. Как вы видите, позади меня темная плазма, мы максимально все выполнили», — заявила ведущая новостей одного из украинских каналов.

Удары по инфраструктуре Украины начались 10 октября в ответ на взрыв, который украинская сторона устроила на Крымском мосту. В некоторых регионах Украины пропал свет. Позже президент Украины призвал граждан экономить электроэнергию, передает LIFE.

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Телеканалы Украины перестали использовать электричество и перешли на свечи. Причиной тому стало требование президента Украины Владимира Зеленского экономить на электроэнергии. «В столице и области граждан попросили сделать все для сбережения энергии. Как вы видите, позади меня темная плазма, мы максимально все выполнили», — заявила ведущая новостей одного из украинских каналов. Удары по инфраструктуре Украины начались 10 октября в ответ на взрыв, который украинская сторона устроила на Крымском мосту. В некоторых регионах Украины пропал свет. Позже президент Украины призвал граждан экономить электроэнергию, передает LIFE.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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