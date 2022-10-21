Граждан Украины попросили сделать все для сбережения электроэнергии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Телеканалы Украины перестали использовать электричество и перешли на свечи. Причиной тому стало требование президента Украины Владимира Зеленского экономить на электроэнергии.
«В столице и области граждан попросили сделать все для сбережения энергии. Как вы видите, позади меня темная плазма, мы максимально все выполнили», — заявила ведущая новостей одного из украинских каналов.
Удары по инфраструктуре Украины начались 10 октября в ответ на взрыв, который украинская сторона устроила на Крымском мосту. В некоторых регионах Украины пропал свет. Позже президент Украины призвал граждан экономить электроэнергию, передает
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