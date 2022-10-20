Екатеринбургский экс-разведчик спецназа ГРУ отправился на фронт, чтобы помочь друзьям

Ветеран боевых действий отправляется помогать своим товарищам на фронте Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Из Екатеринбурга на фронт отправился ветеран боевых действий, бывший разведчик спецназа ГРУ Евгений. Мобилизованный едет на поддержку своих товарищей, поделился он в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Ранее служил в спецназе ГРУ, разведка. Страха нет, я ветеран боевых действий в 2008 году, знаю, что это такое. За плечами 17 боевых дней в Грузии и три месяца командировок, работали в зачистке города. На фронте много товарищей, хочу к своим», — рассказал разведчик URA.RU.

По его словам, умение пользоваться автоматом Калашникова запомнилось на всю жизнь. «А на счет тех, кто покидают Россию, пускай бегут. Я патриот, родился здесь», — дополнил Евгений.

Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга отправилась партия мобилизованных. Из Чкаловского военкомата выехал 41 человек.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. План по Свердловской области — 9,7 тысячи.