Мужчин отправили в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Екатеринбурге проводили еще один автобус с мобилизованными. Мужчин отправили в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В Чкаловском районе Екатеринбурга произвели отправку мобилизованных. Первая партия состоит из 18 человек. Всего отправят 41 человек. Проводить солдат пришли близкие и родные», — сообщил журналист агентства.

Ранее агентство писало, что четыре военкомата на территории Свердловской области отменили отправку мобилизованных 30 сентября. Отправку перенесли на другие даты. В одном из военкоматов Екатеринбурга сообщили, что дату отправки перенесли из-за нехватки мест в 32-м военном городке столицы Урала и Елани (под Камышловом).

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Призвать на военную службу планируется порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).