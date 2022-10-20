20 октября 2022

Из Екатеринбурга отправилась партия мобилизованных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, проводы солдат, прощание, мобилизация, отправка мобилизованных
Мужчин отправили в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области Фото:
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Мобилизация в России

В Екатеринбурге проводили еще один автобус с мобилизованными. Мужчин отправили в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В Чкаловском районе Екатеринбурга произвели отправку мобилизованных. Первая партия состоит из 18 человек. Всего отправят 41 человек. Проводить солдат пришли близкие и родные», — сообщил журналист агентства.

Ранее агентство писало, что четыре военкомата на территории Свердловской области отменили отправку мобилизованных 30 сентября. Отправку перенесли на другие даты. В одном из военкоматов Екатеринбурга сообщили, что дату отправки перенесли из-за нехватки мест в 32-м военном городке столицы Урала и Елани (под Камышловом).

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Призвать на военную службу планируется порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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В Екатеринбурге проводили еще один автобус с мобилизованными. Мужчин отправили в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области, передает корреспондент URA.RU с места событий. «В Чкаловском районе Екатеринбурга произвели отправку мобилизованных. Первая партия состоит из 18 человек. Всего отправят 41 человек. Проводить солдат пришли близкие и родные», — сообщил журналист агентства. Ранее агентство писало, что четыре военкомата на территории Свердловской области отменили отправку мобилизованных 30 сентября. Отправку перенесли на другие даты. В одном из военкоматов Екатеринбурга сообщили, что дату отправки перенесли из-за нехватки мест в 32-м военном городке столицы Урала и Елани (под Камышловом). Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Призвать на военную службу планируется порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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